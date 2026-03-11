Tras su paso por el «Argentina Week», Milei llega a Chile para la asunción de José Antonio Kast

El Presidente concluyó su participación en el Argentina Week en Nueva York y partió hacia Santiago para asistir al traspaso de mando. El evento económico continúa hoy en Estados Unidos con la exposición del ministro Luis Caputo.

El presidente Javier Milei concluyó este martes su participación en el Argentina Week 2026, que tuvo lugar en Nueva York y partió hacia Chile, donde asistirá a la ceremonia de asunción del mandatario electo José Antonio Kast, como parte de una gira internacional que busca promocionar el modelo económico libertario y atraer inversiones.

Mientras, el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá a su cargo una de las exposiciones centrales ante potenciales inversores en la continuidad del Argentina Week en Estados Unidos, a las 9.30 hora argentina.

El jefe de Estado participará este miércoles a las 12 (hora argentina) del acto de asunción presidencial en Chile. En ese evento coincidirá con dirigentes de la región y podría cruzarse, aunque no fue confirmado oficialmente, con el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio.

Luego del acto, está programado que el mandatario argentino parta de regreso a Buenos Aires junto al canciller Pablo Quirno.

El paso de Milei por Estados Unidos

Antes de viajar a Chile, Milei desplegó una intensa agenda en Nueva York. El mandatario inició su visita con una participación en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para adherir al nuevo bloque de seguridad regional en un contexto de creciente tensión global por la guerra en Medio Oriente.

El domingo se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Scott Bessent, mientras que lunes por la tarde en la Universidad Yeshiva brindó un discurso frente a estudiantes. Más tarde, por la noche, participó de la gala anual J100 organizada por The Algemeiner, un diario con sede en esa ciudad que distingue cada año a personalidades que, según la publicación, “influyen positivamente en la vida judía”.

El martes antes de abrir el Argentina Week, el mandatario tuvo un encuentro con el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, uno de los banqueros más influyentes de Wall Street. Inmediatamente después dio inicio al evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con JPMorgan y Bank of America, que reunió a empresarios, inversores y ejecutivos.

El presidente se mostró durante la gira acompañado por una decena de gobernadores argentinos que lo respaldaron en el objetivo de promocionar inversiones en sectores estratégicos como la energía y la minería.

Próxima escala en España

Luego de regresar a Buenos Aires, el Presidente permanecerá en el país unos días antes de retomar su agenda internacional. En ese breve lapso, Milei tendría previsto convocar a una reunión del gabinete en Casa Rosada para definir los próximos pasos a seguir en política local, sobre todo lo relacionado a la estrategia parlamentaria.

Y aunque no está confirmado oficialmente, el viernes podría asistir a la nueva edición de Expoagro.

Ese sería su último compromiso antes de viajar al exterior para participar el sábado 14 de marzo, de un foro económico en Madrid, España.

El propio Milei confirmó su presencia en el encuentro a través de un mensaje publicado en redes sociales. El evento reunirá a referentes políticos y económicos para debatir sobre el futuro económico y social de España, con ejes centrados en inversión, batalla cultural e inteligencia artificial.

En ese foro el mandatario argentino estará a cargo del discurso de cierre. Antes disertarán economistas como Juan Ramón Rallo y Eduardo Garzón, quienes analizarán la experiencia argentina bajo el gobierno libertario.

Será la segunda vez que Milei participe de ese encuentro en España. En su anterior intervención, realizada en junio de 2025, el Presidente defendió su programa económico y cuestionó con dureza al socialismo durante un evento impulsado por sectores liberales y de derecha internacional vinculados al partido Vox.

En esta nueva presentación, el mandatario buscará volver a exponer los principales ejes de su programa económico y presentar a la Argentina como un ejemplo del modelo libertario que impulsa desde el inicio de su gestión.

Cómo continúa el Argentina Week sin Milei

La jornada del miércoles comenzará con una exposición del ministro de Economía Luis Caputo ante potenciales inversores a las 9,30 (hora argentina). Más tarde participará en un panel junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dedicado a las reformas económicas y al desarrollo del mercado de capitales argentino. El debate será moderado por Facundo Gómez Minujin, de JP Morgan Chase, y Sebastián Loketek, de Bank of America.

Ese mismo día también habrá un panel enfocado en el sector energético, con la participación de Horacio Marín, CEO de YPF; Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía; y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, quienes analizarán las oportunidades de inversión en la industria energética argentina.

