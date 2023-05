Tras reconocer que sufre depresión, Karina La Princesita preocupó a sus fans con otro problema de salud

La cantante se reportó en las redes sociales luego de una noche a pura música en diferentes locales bailables del conurbano.

Este viernes, Karina La Princesita reconoció estar siendo tratada por psicólogos y psiquiatras, ya que sufre depresión. Tiene ataques de ansiedad y toma estabilizadores emocionales, que la ayudaron mucho durante los últimos meses. Horas después de sus declaraciones ante Socios del espectáculo, volvió a alertar a sus fanáticos al hablar del nuevo problema de salud que enfrenta y muchos temen que deba alejarse de la música por un tiempo.

Luego de dar shows en Lanús y Glew, la artista expresó en Instagram que le detectaron una laringitis, lo que desencadenó un cuadro febril justo cuando terminó la última presentación. “Volvieron la fiebre y el dolor. Buenísimo, reposo de nuevo”, señaló resignada.

Por varios días, deberá resguardarse para no forzar la garganta y recuperarse ciento por ciento para evitar una recaída. Afortunadamente, el cariño de sus admiradores también la ayudan a salir adelante en este difícil momento, y el amor de su hija Sol es una inyección de fuerza y energía. Su agenda se retomará el 19 de junio, cuando se presente en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

El pedido de Karina La Princesita que involucra al Kun Agüero

Karina La Princesita se hartó de que le hablen del Kun Agüero, su expareja, y lo expuso abiertamente en las redes sociales. El enojo se desencandenó luego de que a mediados de abril, en el programa de Fernando Dente, le preguntaran si prefería besar al exfutbolista o al Polaco, con quien tuvo una hija. Después de mencionar al deportista, se dio cuenta de que la gente se pudo haber malinterpretado y tasladó su bronca a Twitter, donde hizo un pedido contundente.

“Me rompe soberanamente las pelotas. Me hincha más las bolas que me jodan con el Kun. Yo por respetuosa respondo y después el título es típico de alguien que no suelta después de una década. Me infla las bolas, si. Eso y que me pregunten por qué me pusieron princesita”, disparó.

La cantante y el ex Independiente fueron novios durante cinco años. Se separaron en 2017, luego de varios rumores de infidelidad por parte del jugador, que vivía en Inglaterra. Sin embargo, la artista declaró en varias oportunidades que no tenía un buen vínculo con su suegra, lo que también habría influido en la ruptura.

En una reciente entrevista radial, la referente de la movida tropical hizo memoria y sacó a la luz varios de los comentarios malintencionados que escuchó sobre ella en la época que estaba de novia con el Kun Agüero.

“La gente en base a las profesiones idealiza, suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio. Es una pelotudez, pero imaginaban una modelo de 1,80 híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época, me sentía muy insegura”, expuso en el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez).

(TN)