Tras las publicaciones de Anonymous: ¿La familia real mandó a matar a Lady Di?

El grupo de Hackers denuncia que la muerte de la princesa Diana fue organizada por parte de la Realeza Británica.

Las imágenes de una bella y feliz Diana Frances Spencer abandonando el emblemático Hotel Ritz de París, la noche del 31 de agosto de 1997, delante del empresario egipcio Dodi Al Fayed, su novio y, según algunas versiones, responsable del nunca confirmado embarazo de la ex princesa de Gales, quedaron grabadas en la memoria del mundo entero. Porque sería su última imagen. A los pocos minutos, el Mercedes Benz conducido por Henri Paul con el guardaespaldas interino de Di, Trevor Rees-Jones, en el lugar del acompañante y los novios, en el asiento trasero se estrelló contra la columna número 13 del Puente del Alma. Dodi y el conductor murieron en el acto, mientras Diana agonizaba y Trevor Rees-Jones resultaría el único sobreviviente. Después de varios intentos por sacarla del auto destrozado, la princesa llegó al Hospital Pitié-Salpêtrière a la 1.30 de la mañana, con heridas irreversibles y murió de un infarto masivo. Millones de personas de todos los países la lloraron y el príncipe Carlos de Inglaterra (71), de quien se había divorciado un año atrás, con sus dos hijos, William (37) y Harry (35), por entonces pequeños, acompañaron su féretro cubierto por millones de flores. La Familia Real Inglesa jamás la quiso pero al ver el amor del pueblo decidió hacerle una despedida con todos los honores para no ganarse más antipatías. Cientos de rumores corrieron sobre el accidente y muchos señalaron a la propia realeza británica argumentando que ellos jamás tolerarían que su ex princesa llevara en su vientre un hijo de un musulmán. Las teorías conspirativas ponían bajo la lupa a la propia reina Isabel II (94) y el principal “acusador” fue el multimillonario Mohamed al Fayed, padre del novio de Diana. Sin embargo en 2008 el Tribunal Supremo de Londres descartó todas las acusaciones y aseguró que se trató de un accidente. “El conductor del coche estaba en estado ebrio y bajo el efecto de medicamentos incompatibles con el alcohol. No estaba en posición de mantener el control del vehículo”, concluyó el juez francés Hervé Stéphan.

Han transcurrido 23 años y el complot volvió a surgir y tomar protagonismo. El hacker más famoso de las plataformas digitales conocido como Anonymous revolucionó las redes, especialmente Twitter, con una nueva hipótesis sobre la muerte de la llamada “la princesa del pueblo”. En un video que publicó asegura tener documentos que comprometerían a la Corona Inglesa y, en particular, a la Familia Real, quienes, según afirma, habrían mandado a matar de Diana Spencer. “La ex esposa del príncipe Carlos de Gales fue asesinada por la misma realeza británica y no fue un accidente automovilístico como dijeron. Ellos sólo querían callarla e impedir que en algún momento revelara los casos de corrupción y de tráfico sexual de niños que involucraban a la Familia Real. Diana se había enterado de la participación de su familia política en esos temas y los iba a exponer”, revelarían los secretos documentos guardados durante tantos años.

Anonymous es el nombre con el que se conoce una red internacional de hackers activistas encargados de infiltrarse en bases de datos o hasta colapsar sitios web estatales como su manera de protestar a nivel mundial.

Sin dudas un dato que provocará un nuevo y fuerte dolor de cabeza para Isabel II y un motivo más para que Harry (que dicen era el preferido de su madre) se aleje aún más de su padre y de su hermano mayor.