Tras la marcha, la CGT le exigió al gobierno que “tome las medidas que tenga que tomar”

Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña hicieron un balance positivo de la movilización sindical. Advirtieron que podría haber otras manifestaciones.

La Ciudad de Buenos Aires, principalmente el centro porteño, volvió a ser este miércoles un caos de tránsito que se vio afectado por cortes de calles y avenidas en el marco de las marchas que convocó por un lado la CGT —y otros espacios sindicales afines al gobierno hacia el Congreso de la Nación— y por el otro, movimientos sociales y organizaciones de izquierda en rechazo a la situación económica que atraviesa el país —concentran en la Plaza de Mayo—.

Ante lo masivo de la doble protesta, las autoridades recomendaron a los conductores que tienen como destino el centro porteño optar hacerlo con servicio de transporte público, especialmente a través de la red de subterráneos, para no sufrir demoras e inconvenientes.

Belliboni de Unidad Piquetera le volvió a responder a la CGT

“La CGT tiene muchas dudas, nos acaban de criticar por esta plaza. Daer acaba de decir que no es exegeta de ninguno de nosotros. Quiere decir que no se entiende lo que queremos decir. Daer y CGT: tenemos un plan y un plan de lucha por el salario, por las jubilaciones, para que haya trabajo, no lo entendes. ¡Andá al diccionario, es castellano básico! Pan y plan de lucha”, respondió por su parte Belliboni hacia las críticas de Daer en su discurso.

Luego, también le apuntó a Moyano por sus dichos: “Moyano dice que acá no hay obreros. Miren, la CGT y la CTA no han defendido nunca a los desocupados. Entonces, no es extraño que consideren que acá no hay obreros. Pero acá hay obreros, porque están los compañeros de la Unión Ferroviaria… Acá hay obreros que luchan y a Moyano no le gustan tanto los obreros que luchan”.

Rubén “Pollo” Sobrero

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Seccional Gran Buenos Aires Oeste-Haedo, fue uno de los oradores y, tras criticar al gobierno por las políticas económicas, apuntó contra la CGT: “Hoy salieron a pasear y nadie dijo nada de las condiciones que estamos sufriendo los trabajadores. Por eso compañeros el sindicalismo combativo ha decidido hoy darle la espalda a esos viejos burócratas sindicales, porque los que están acá día a día enfrentando las consecuencias de los planes económicos y aquellos que tenemos responsabilidad gremial, estamos al frente de esos conflictos”.

Con un total de nueve oradores, los sectores de izquierda realizaron en un escenario y frente a la Casa Rosada el acto central en el marco de la marcha convocada esta tarde por parte del Plenario del Sindicalismo Combativo junto a la izquierda y la Unidad Piquetera.

Tras la finalización de la movilización convocada por la CGT, la segunda marcha que genera un colapso en el centro porteño se mantiene en la zona de Casa Rosada, lugar en el que concentran agrupaciones de izquierda en protesta por las políticas sociales y económicas en el país.

En la sede central, la CGT le exigió al Gobierno que “tome las medidas que tenga que tomar”

El primero en hablar por parte del triunvirato que lidera la CGT fue Héctor Daer y señaló que ante el escenario económico “es necesario encontrar una salida a favor y no llevar una salida como pretenden los sectores de concentración económica que presionan en favor de un proceso devaluatorio que empobrecerían al pueblo y aumentaría la masa de pobreza estructural”.

Luego, habló Pablo Moyano y señaló en relación a Alberto Fernández: “Decirle al presidente que tome las medidas que tiene que tomar, que lo vamos a acompañar, que los siente en la mesa a los que remarcan los precios. No se la pueden llevar de arriba, porque se la vienen llevando de arriba desde la dictadura”. “Esta puede ser la primera marcha que realicemos, porque si siguen sacándole el plato de comida a los argentinos, vamos a seguir movilizando”, agregó.

Carlos Acuña, en tanto, se mantuvo en la misma sintonía: “Al gobierno, decirle que tomen las medidas que tienen que tomar para el bien del pueblo argentino”.

“Una de las medidas que podría tomar el gobierno y que se la hemos transmitido varias veces —y acá están los compañeros rurales—, es que hay 5 millones de viajes de camiones por año: el 40% sale en negro el grano. Eso quiere decir que el campo no paga el 33% de las retenciones, sino que paga el 26%. Y las balanzas, cuando entran los camiones a los puertos de Rosario o a cualquier puerto del país, son de las cerealeras y ¿quién las controla? Creo que el Gobierno, si quiere recaudar dólares y si quiere tomar una medida contundente, tendría que estatizar las balanzas que están en los puertos. Ellos mismos se pesan su producto y lo venden ¿Quién los controla?”, agregó Moyano luego.

Eduardo Belliboni opinó sobre la marcha de la CGT

“La CGT no tiene ni uno de los reclamos elementales que tiene hoy la clase obrera, por eso hemos venido hoy a esta plaza, la plaza del poder político. ¿Cómo no va a tener nada que ver el Gobierno con el problema de los precios y los salarios? Por supuesto que tiene que ver, además está aplicando un ajuste que va a golpear todavía a más sectores de la clase media con el tarifazo”, señaló el referente del Polo Obrero y la Unidad Piquetera.

la CGT en la Plaza de los Dos Congresos

La cúpula de la Confederación General del Trabajo arribó a pie al punto de encuentro para el acto final de la manifestación. El triunvirato que lidera la CGT compuesto por Héctor Daer, de Sanidad; Pablo Moyano, de Camioneros, y Carlos Acuña, de estaciones de servicio, estuvieron presentes.

La “contramarcha” de piqueteros a Plaza de Mayo

En la tarde de hoy el Plenario del Sindicalismo Combativo junto a la izquierda y la Unidad Piquetera se movilizará a Plaza de Mayo. Es una marcha alternativa a la convocada por la CGT y apoyada por la UTEP. Estas organizaciones de izquierda esgrimen consignas de fuerte contenido contra el gobierno de Alberto Fernández. Concentrarán desde las 15 en Bolívar y Avenida de Mayo. “Dejan pasar el ajuste y traicionan a la clase obrera porque lo que tendría que hacer la CGT y CTA es llamar a un paro nacional y plan de lucha”, señaló Celeste Fierro, dirigente nacional del MST-FIT Unidad.

“Los anuncios del nuevo ‘superministro’ de economía del gobierno del Frente de Todos, Sergio Massa, fueron claros, seguir implementando el ajuste contra el pueblo y garantizar los pagos de la deuda externa. Todas medidas para aumentar las ganancias patronales. Para los trabajadores sólo más ajuste y tarifazos, además del achique del presupuesto en salud y educación”, sostiene la convocatoria de la izquierda.

Eduardo Belliboni —referente de la Unidad Piquetera— agregó: “Desde las organizaciones piqueteras venimos llevando un fuerte plan de lucha por un bono de emergencia de $ 20.000 y un aumento del salario mínimo vital y móvil a $ 105.000”.

“Las paritarias son necesarias para sostener el salario”

Héctor Daer, secretario general de la CGT, reiteró este mediodía que hay sectores que especulan con los precios. “Si hay una salida a la crisis no puede ser con el lomo de los que menos tienen. La remarcación por las dudas, lo único que hacemos en transferir el dinero de los que menos tienen a los que producen y a veces acopian”, señaló.

Asimismo, negó cualquier tipo de temor de que se suspendan las paritarias. “Las paritarias son la dinámica necesaria para sostener el poder adquisitivo del salario. Las paritarias tienen vigencia, revisión y lo que tenemos que acordar es ver cómo podemos hacer para ir llevando la inflación a la baja, pero para esto lo que no puede haber es especulación”, concluyó.

Moyano escoltado por una ambulancia

Tras el discurso improvisado, Pablo Moyano se subió a una combi blanca, que fue escalada por una ambulancia del gremio Camioneros, que le fue abriendo paso entre los manifestantes, para dirigirse hacia la sede de la CGT, donde los directivos cegetistas realizarán finalmente una conferencia de prensa.

“Alberto, poné lo que tenés que poner”

El líder del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, montó su propio acto, apuntó contra los empresarios nucleados en AEA y le reclamó al presidente Alberto Fernández que “ponga lo que tenga que poner” ante los especuladores.

“Alberto, poné lo que tenés que poner ante los especuladores. No podemos seguir con estos niveles de inflación. Sentá a estos tipos, poné las multas que tengas que poner que los trabajadores te vamos a bancar. Sacá ese bono o la suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes y mantené las paritarias libres; que la asignación llegue a todos los trabajadores”, le reclamó el dirigente sindical, en la previa a marchar hacia el Congreso de la Nación.

Luego, el sindicalista, volvió a cargar contra los empresarios, a los que les dedicó insultos y los acusó de “robarle la comida a la gente”.

“El Gobierno es responsable”

El ex diputado nacional y secretario adjunto de Sutpa, Facundo Moyano, aseguró que “el gobierno es responsable” también de lo que ocurre en la Argentina. “Existen formadores de precios, pero también existe un Estado con herramientas para controlarlos”, enfatizó.

“Disiento con los que dicen ‘nuestro gobierno’, yo soy peronista, pero hay peronistas por fuera y por dentro. Hay peronismo fuera del Frente de Todos. La propia Cristina (Kirchner) se viene quejando y forma parte del gobierno”, añadió.

“Ojalá que el gobierno capitalice la marcha”

El secretario general de UPCN y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, reiteró que “la marcha no es ni a favor ni en contra del gobierno, es contra los que especulan para generar una devaluación” y aseguró que “el mensaje de la marcha es constructivo, para salir adelante. La grieta no va más”.

“Ojalá que el gobierno capitalice la marcha”, concluyó.

(Infobae)