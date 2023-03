Tras la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon harán una película con su desgarradora historia

La denuncia de Lucas Benvenuto al conductor Jey Mammon generó tal repercusión que un cineasta español hará una película con su historia. Todos los detalles de cómo será la versión en la pantalla grande.

Este viernes, tras las incontables repercusiones de la denuncia que Lucas Benvenuto realizó en A la Tarde contra Jey Mammon por abuso sexual, en el ciclo de América TV confirmaron que un cineasta español llevará la historia del joven que fue víctima de una red de trata a la pantalla grande.

“La historia empezó hace dos años cuando vi en las noticias a Lucas y lo contacté. En aquel entonces él me había propuesto convertir su historia en una película para que se conozca la verdad sobre su historia”, comenzó el realizador David González en diálogo con Karina Mazzocco.

“Ayer me llamó, me dijo que volvió a salir en los medios por este tema, y consideró que es el momento de hacer la película para que de una vez por todas se sepa la verdad. Yo leí su libro, me lo hizo llegar hace dos años cuando comenzamos a hablar, y es muy duro, no le he podido terminar de leer”, aseguró.

Al ser consultado por el panel de A la Tarde sobre si en el libro está mencionado el caso de Jey, conductor de uno de los canales líderes denunciado por Lucas, aunque la justicia haya dicho que está prescripto, González reconoció que “no sé si aparece en el libro, de hecho leí la mitad porque es muy duro, pero debo decir que la película se va a centrar más en su niñez, en su infancia y la relación con su madre”.

“Las barbaridades que le pasaron a Lucas son muy difíciles, no sé cómo lo vamos a hacer, pero es un reto para mi poner todo lo que le sucedió. Lo único que me dijo él es que quiere contar su historia de una vez y que se sepa la verdad, y no busca un rédito económico”, cerró el cineasta.

