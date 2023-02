Tras el papelón, Alejandro Fernández dijo que no estaba borracho en el show de México

El cantante dio su versión por el polémico video que lo muestra complicado durante el Palenque de la Feria León 2023.

El cantante mexicano, Alejandro Fernández, se refirió a su última polémica en el Palenque de León, Guanajuato, luego de que se viralizaran videos donde parecía estar en estado de ebriedad.

El artista negó haberse encontrado en ese estado, aunque sí reconoció que estaba pasando por un “mal momento”.

“No había probado una gota de alcohol. No sé si era el estrés o el problema de la partida de mi padre. Dejé de tomar estos dos, tres meses con mi familia -no es que antes estuviera borracho. Los chismes corren rápido”, indicó.

En este sentido, Alejandro Fernández explicó que el registro en cuestión fue sacado de contexto por los medios de su país, ya que en ese instante estaba emocionado por un homenaje a su padre.

“Todo se empezó a salir de contexto, yo creo que empezaron a ver, bueno, evidentemente la gente que subió eso no me quiere, y como que usaron los únicos momentos en los que me veía re mal. Además, usaron también momentos donde me agarre el pelo y me despeiné, y nada, qué te puedo decir, contó.

“Pero creo que se salio todo de contexto y nada, a las personas que les ofendió o se sintieron mal, si en algo les puede ayudar, esto me va a ayudar a mí para no repetirlo, volverlo a hacer y no repetir mis sentimientos”, concluyó.

⏯️ #Video | Alejandro Fernández fue captado aparentemente borracho en la Feria de León 2023 en #Guanajuato pic.twitter.com/0cDQ6ICBae — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 6, 2023

(NA)