Tras cuatro años del fallo, Casación comienza a definir el encubrimiento de la AMIA

Las audiencias “de visu” con todos los imputados se realizarán el 12 de marzo.

La Cámara Federal de Casación Penal convocó a todos los imputados por el encubrimiento del atentado contra la AMIA a una audiencia previa a resolver si confirma o revoca el fallo.

El máximo tribunal penal, con la firma del juez Carlos Mahiques, llamó a audiencias “de visu” (para conocer a los condenados) para el próximo 12 de marzo.

Ese día desfilarán por la Cámara de Casación el ex jefe de la SIDE Hugo Alfredo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, el abogado Víctor Stinfale, el ex agente de inteligencia Patricio Finnen y el ex titular de la DAIA Rubén Ezra Beraja.

Ese mismo día, y a intervalos de 15 minutos, concurrirán a tribunales el abogado Carlos Alberto Telleldín (quien estuvo diez años preso por esta causa); su ex esposa, Ana María Boragni; los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Müllen; y los ex agentes de inteligencia Juan Carlos Anchézar y Carlos Antonio Castañeda.

“Las audiencias se llevarán a cabo de manera individual, con asistencia letrada y bajo la modalidad de videoconferencia”, aclara la convocatoria.

En febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número dos, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, dictó las condenas en el juicio por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA.

El difunto ex presidente Carlos Menem, Finnen, Beraja, Stinfale, así como el también fallecido ex comisario Jorge “el Fino” Palacios fueron absueltos.

Anzorreguy fue condenado a cuatro años y seis meses; Galeano, a seis años; Mullen y Barbaccia, a dos años; Telleldín, a tres años y seis meses; Boragni, dos años; Anchezar y Castañeda, tres años.

Tras las audiencias, el tribunal casatorio estará en condiciones de resolver si confirma, revoca o modifica el fallo emitido hace cuatro años por el tribunal oral.

(NA)