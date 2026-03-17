Tragedia en Perico: Un niño de 3 años falleció luego de una descarga eléctrica en Ruta Provincial 55

Una profunda conmoción sacude a la ciudad de Perico tras la muerte de un niño de 3 años en la zona de Campo La Tuna.

El trágico episodio ocurrió sobre la Ruta Provincial 55, cuando el menor circulaba en una motocicleta junto a dos adultos y, por causas que aún se investigan, fueron alcanzados por cables de alta tensión que se habrían desprendido del tendido eléctrico, provocando una descarga fatal de forma inmediata.

Como consecuencia del siniestro, los acompañantes del pequeño, un hombre de 37 años y una mujer de 26, sufrieron quemaduras de diversa consideración y debieron ser trasladados de urgencia a un centro de salud cercano para recibir asistencia médica.

Personal policial y peritos de Criminalística trabajaron en el lugar del hecho para preservar la zona y realizar las pericias técnicas necesarias sobre los cables siniestrados.

La Justicia local se encuentra investigando las circunstancias exactas en las que se produjo la caída del cableado para determinar posibles responsabilidades por el estado del tendido eléctrico en dicho sector.

La comunidad de esa importante zona se encuentra de luto ante este lamentable suceso que terminó con la vida de un menor en circunstancias totalmente evitables y desgarradoras.