Trabajo fortalece con capacitaciones y asistencia técnica a municipios de la Quebrada

La Secretaría de Trabajo y Empleo de Jujuy llevó adelante un recorrido por Tilcara, Maimará, Tumbaya, Purmamarca y la Comisión Municipal de Volcán.

La Secretaría de Trabajo y Empleo de Jujuy llevó adelante un recorrido por municipios de la Quebrada con el objetivo de acercar herramientas de formación y asesoramiento.

La visita incluyó reuniones de trabajo en Tilcara, Maimará, Tumbaya, Purmamarca y la Comisión Municipal de Volcán, donde equipos técnicos de las áreas de Empleo, COPRETI (Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil), Cooperativismo, e Higiene y Seguridad presentaron distintas propuestas de capacitación y acompañamiento.

Generar nuevas oportunidades de formación e inserción laboral

El secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja, destacó la importancia de acercar la gestión al territorio. “Este recorrido fue muy fructífero porque nos permitió estar presentes en cada una de estas localidades, dialogar con las autoridades y acercar las distintas herramientas con las que cuenta la Secretaría para fortalecer el trabajo en los municipios”, expresó.

En ese sentido, remarcó que uno de los ejes principales será la capacitación en oficios, con el propósito de generar nuevas oportunidades de formación e inserción laboral para los vecinos de cada localidad.

Asimismo, Berdeja subrayó la importancia de impulsar capacitaciones en cooperativismo, prevención y erradicación del trabajo infantil, e higiene y seguridad laboral, además del trabajo que desarrolla la Dirección de Violencia Laboral para promover ambientes laborales saludables.

“La tarea no pasa solamente por intervenir cuando existe un conflicto, sino por generar espacios de trabajo libres de violencia, conformando equipos que beneficien tanto a los municipios como a toda la comunidad”, afirmó.

Respecto al cooperativismo y el mutualismo, el funcionario sostuvo que “es necesario revalorizar el espíritu de solidaridad que siempre caracterizó a nuestra provincia y fortalecer estas herramientas como motor del desarrollo local”.

Por último, explicó que las acciones vinculadas a higiene y seguridad tienen un carácter preventivo y de acompañamiento. “Nuestro objetivo no es fiscalizar por fiscalizar, sino colaborar con los comercios y los municipios, realizar relevamientos, brindar asesoramiento y orientar sobre el cumplimiento de las normas, porque eso beneficia a los trabajadores, a los empleadores y a la sociedad en su conjunto”, concluyó.