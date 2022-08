Trabajo durante 7 meses en Educación y reclama que le paguen

Se desempeñó como personal no docente de Educación, es Rafael Santos, oriundo de la ciudad de Libertador General San Martín, llegó a San Salvador de Jujuy y solicita que le paguen el sueldo que le adeudan desde el 2017 cuando desempeño su cargo durante 7 meses.

Sobre el problema Rafael Santos comentó, “yo lo único que le estoy pidiendo a este gobernador y a esta administración provincial, es que solamente me paguen dicha cifra que trabaje porque tengo todas las pruebas correspondientes que trabaje, no quiero judicializar mi caso porque es una burocracia que lamentablemente me ha llevado a pasear por el Ministerio de Educación, por Recurso Humano, por las oficinas de Personal, por la DGA y ya me canso, señor gobernador lo único que estoy pidiendo es que me paguen esos 7 meses, así yo pueda irme a mi casa porque tengo cosas muy importante que hacer”.

A su vez Santos detalló, “yo trabaje 7 meses entre el 22 de febrero y el 26 de septiembre del año 2017 donde el despido nunca me lo explicaron, simplemente fue una orden de Región V, en el cual se desempeñaba el señor Altamirano que era el jefe administrativo y la gente de ATE que decía que nosotros no podíamos seguir, porque la ex ministra Isolda Calsina dio esa orden, sin embargo ese mismo año en el mes de agosto del año 2017 se presenta a trabajar una persona de sexo femenino como portera en ese colegio con un contrato firmado, no sé si por el gobernador o la ministra de Educación el día 2 de mayo, es decir que esta persona ya estaba prestando servicio y cobrando desde mayo, junio, julio, agosto y nosotros nada”.

Luego añadió, “la respuesta que me dio el director del colegio Andrada, que en ese tiempo era vicedirector de la institución, es que ella ingreso por el solo hecho de ser radical, lo que me pareció una respuesta totalmente desubicada, por eso pido al gobernador porque veo como ubican los punteros políticos de Libertador, seamos claros y nos saquemos las caretas y digamos la verdad, pero más allá de eso, lo único que pido es que me paguen nada más, porque en estos momentos yo tengo que estar allá en mi ciudad haciendo cosas de relevancia con mi familia y no me iré de acá, por más notas que me hagan y este en diferentes puntos de esta plaza, porque ya no quiero que se rían de mí, porque yo no soy títere ni payaso de nadie”.

Por otra parte, remarcó, “yo soy un vecino de la ciudad de Libertador quien ha prestado servicio como portero, limpiando aulas, limpiando piso, limpiando baños y haciendo de personal de mantenimiento y lo único que le pido al gobernador es que me pague para que yo pueda continuar con mi vida”.

Para finalizar expresó, “tengo documentación presentada en Región V de la ciudad de Libertador y mi reclamo sigue siendo el mismo, tengo fotocopias y originales a tal punto que el señor Palermo que se desempeña en la administración pública provincial solicita con un escrito a través de la profesora Soraya que es la actual administrativa de la Región de la ciudad de Libertador que le haga llegar los originales, pero con todo respeto si es abogado y me pide los originales como poder seguir con mis reclamos, por eso presente una nota diciendo que me negaba a entregar los originales, como voy a entregar los originales, más a personas que ya no están cumpliendo función porque ellos se fueron en noviembre y si les entregaba mis papeles iban a desaparecer, así que seamos serios y lo único que pido es que me paguen así me voy a mi casa”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ