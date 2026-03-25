Trabajadores Viales provincial: Solicitan la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo

Trabajadores de Vialidad de la Provincia de Jujuy se manifestaron frente a Casa de Gobierno en reclamo por la situación salarial y laboral que atraviesa el sector, solicitando la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.

En este contexto, Iván Corso, secretario general del gremio SITRAVIP, relató que los empleados viales expresaron su disconformidad con el incremento salarial otorgado, al considerar que resulta insuficiente frente a la actual situación económica.

Según indicó, el aumento del 4% no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, lo que motivó la medida de protesta.

El referente del Sindicato de Trabajadores Viales de la Provincia de Jujuy, explicó además que actualmente el organismo funciona con guardias mínimas, destinadas a atender emergencias en distintas rutas de la provincia, garantizando la transitabilidad ante eventuales cortes o inconvenientes. Sin embargo, advirtió que existe una importante falta de personal, producto de jubilaciones que no fueron reemplazadas, lo que dificulta cubrir de manera eficiente toda la red vial provincial.

El dirigente gremial también señaló que esta situación repercute directamente en la operatividad del servicio, ya que, si bien cuentan con maquinaria disponible, la escasez de trabajadores limita su utilización y respuesta en territorio.

En relación al vínculo con las autoridades, Corso sostuvo que actualmente no existe un diálogo fluido con la conducción de Vialidad, y remarcó que los reclamos presentados no obtuvieron respuestas concretas. En ese sentido, indicó que ya se elevaron petitorios formales que no fueron atendidos, lo que profundizó el malestar en el sector.

Finalmente, el secretario general de SITRAVIP anticipó que las medidas de fuerza continuarán en los próximos días en caso de no obtener respuestas por parte del Gobierno provincial, manteniendo la movilización y el estado de alerta en defensa de los derechos laborales de los trabajadores viales.