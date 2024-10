Trabajadores del volante insisten con un aumento de tarifas en San Pedro

Trabajadores del volante compuesto por los remiseros de San Pedro de Jujuy luchan por un aumento en las tarifas de los servicios debido a la inflación y el aumento del combustible anunciado por el gobierno nacional.

El referente del transporte alternativo de San Pedro Roberto Vázquez comentó, “no es conflictivo el reclamo porque es algo que ya estaba previsto debido al aumento de la inflación y los aumentos del combustible, además el primero aumenta nuevamente el combustible y el Gobierno nacional ya tiene estipulado que todos los meses va a aumentar en forma paulatina, el precio porque aduce que el precio del petróleo es el precio internacional”,

Destacando a la vez, “nosotros vivimos acá en la Argentina tenemos petróleo, tenemos refinería y por qué no vamos aquí a definir un precio y competir con países que no tienen petróleo ni nada, no es una excusa para nosotros válida y el tema del aumento como hoy hay un gran paro de distintos sectores, de gremios, de docentes primarios y secundario, UTA está haciendo paro, el transporte de camioneros también están haciendo paro y los mismos municipales están pidiendo una recomposición salarial de acuerdo a la inflación y de acuerdo al valor de la canasta básica, es lo mismo que estamos pidiendo en este momento”.

Sobre el pedido de aumento dijo, “la verdad que sí va a impactar fuertemente en el bolsillo de los usuarios que es una realidad, pero todo tiene que ver con una política nacional y provincial, no puede ser que a los estatales se les aumente un 4% lo cual es nada todo eso va a impactar en el mercado interno por eso estamos pidiendo eso, está previsto que los aumentos se van a dar y se tienen que seguir dando porque no queda otra opción porque no hay subsidio al transporte y eso es lo que estamos pidiendo, la declaraciones al presidente del Concejo Deliberante que cayó mal en todo el sector diciendo que no era importante, pero para nosotros es urgente ya que esto tiene que ver con el pan de cada día de nuestra familia, porque es importante para nosotros darle un vaso de leche, yogur, pan, carne y suprimir todo eso sería gravísimo para nosotros y no queremos llegar a ese punto de no poder darle lo necesario y lo importante para que se nutran nuestros hijos”.

Respecto a los valores solicitados detalló, “estamos hablando de 800 el boleto común y 1.000 el boleto de punta a punta o nocturno, así que estamos en esa coyuntura también queremos aclarar a la población en general, que esto fue pedido por una nota que ingresó el día viernes con total formalidad para pedirle al presidente del Concejo Deliberante y dijo que esto se aumentaba el primero de noviembre pero no es así, acá en San Pedro sabemos que el valor del petróleo si aumenta el primero de noviembre pero los interjurisdiccionales no y nosotros estamos pendiente para tratar de llegar a un acuerdo porque ellos son quienes están a cargo de aprobar este nuevo aumento y quiero que nos digan quienes son el otro sector taxista con nombre y apellido que no quiere aumento, porque yo que sepa los que eran antes del sindicato ahora trabajan en la Municipalidad y tienen un puesto”.