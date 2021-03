Trabajadores de supermercado Comodín realizan protesta en Jujuy

Trabajadores de este supermercado, cortaron la calle del Hiper Comodín en el barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy, denuncian decenas de irregularidades por parte de la empresa.

Desde esta mañana, trabajadores se concentraron afuera de Hiper Comodín ante el incumplimiento de la empresa Alberdi. S.A en lo acordado con el ministerio de Trabajo de Nación. Entre algunas de las demandas también solicitaron que la empresa revea la decisión de hacer trabajar a los empleados en horario comercial cortado por el riesgo que implica viajar cuatro veces al día, y los altos costos de transporte.

En la jornada sobre calle Rocha Zolorzano se hicieron presentes también delegados de Changomas, Cetro Hogar y Vea, quienes se solidarizaron y participaron en apoyo. En este sentido delegados de Supermercados Comodín afirmaron que, “si no conseguimos lo que pedimos vamos a seguir tomando otras sucursales”.

Denunciaron que la empresa obligo a algunos trabajadores de distintas sucursales a presentarse puertas adentro de la protesta con carteles a favor de la empresa, y que también mando a personal de seguridad a sacar fotos a quienes se encontraban en el corte de calle, afirmaron que con este método recurrente por parte de la gerencia y directivos de Comodín, no hace más que intentar dividir a trabajadores y perseguir a quienes se organizan.

Dos empleadas de la firma señalaron sobre, “queremos que nos paguen lo que nos corresponde. Hay mucho acoso laboral de varios gerentes de muchas sucursales. La mayoría de los trabajadores estamos así, son 23 sucursales, no nos están pagando el salario, dicen que la empresa no está haciendo los aportes necesarios. Desde el mes de agosto no quieren entregarnos los recibos de sueldo, tenemos varios descuentos que desconocemos, no nos pagaron como corresponde, queremos ver a que se deben los descuentos y la empresa no quiere mostrarnos, la empresa no quiere reunirse con nosotros”.

“Nosotras salimos a trabajar todos los días, y también como cajeras part time hacemos menos horas. Nuestro trabajo nos implica pagar niñera, a veces nos quieren cortar las horas y no corresponde, o nos hacen hacer horas de más los domingos que no nos pagan en blanco y nos hacen venir seis horas, nosotras no tenemos con quien dejar a los chicos. Somos mujeres trabajadoras, venimos a trabajar, la plata hoy en día se necesita muchas son mamás solteras, o están separadas pero venimos a trabajar y queremos que nos paguen como corresponde.

Queremos continuar con las movilizaciones, estamos a la espera de que en la audiencia se resuelva algo, pero se sobreentiende que hasta ahora si no se resuelve algo es porque el ministerio es porque hay muchos intereses políticos de por medio. Es por eso que estamos como estamos esta situación no se revea, queremos que se cumpla con los acuerdos y que el horario se mantenga ha corrido. Sabemos que es un golpe al bolsillo y hay mucha exposición con el Covid viajando cuatro veces al día. La empresa no se presta al diálogo, hasta ahora nadie se presentó, esperamos que pueda haber diálogo con el cuerpo de delegados”.