Trabajadores de las “Combis” quieren sumarse con sus servicios para apoyar a los que luchan contra la pandemia

Mediante una nota, quienes diariamente realizan el trabajo de traslados contratados previamente para distintos eventos, hicieron conocer una importante propuesta para ponerse a disposición de sus servicios a todas aquellas personas que necesiten este servicio.

Señalaron que están dispuestos a realizar el traslado a personal de salud, como de seguridad entre otros y que para esto cuenta con un arancel mínimo de esta forma puedan afrontar los gastos como combustibles, el pago de salarios, ya que en reiteradas oportunidades demostraron estar a las alturas de las circunstancias.

Como así lo señalan en la nota hecha a conocer públicamente, donde también reclamaron a las autoridades del gobierno el pago de servicios adeudados, los que de concretarse serviría para poder alivianar y ayudar a nuestros choferes que en este momento se encuentran sin ingresos por la suspensión de los servicios por las causas por todos conocidas.

La nota contempla cuatro consideraciones importantes para el sector:

1.- Ofrecimiento: En nombre de mis compañeros del transporte, tengo el gusto de ofrecer a mi provincia por intermedio del gobierno el servicio de nuestras combis (habilitadas) para el traslado de distintos viajes con las fuerzas pública, enfermeros, médicos, etc.

Con un arancel mínimo así con ese aporte podríamos solucionar dos cosas, una hacer efectivo el sueldo de nuestros empleados y colaborar con nuestros luchadores del virus.

2.- Los más golpeados: Para una mayor información, hago saber a la sociedad de mi provincia; que la familia del transporte de las combis, tuvo un papel primordial en la provincia.

Como ejemplo, cuando llegan turistas, eventos académicos, eventos varios, quien tiene que trasladarlos, la familia de las combis, para distintos eventos religiosos (Punta Corral), carnaval, Fiesta Nacional de los Estudiantes, turismo a nuestra Quebrada etc. quien los traslada, la familia de las combis.

Ahora me pregunto, algunos en estos eventos le hicimos quedar mal al gobierno “no” creo que fue al contrario. Lo felicitan al director de Turismo, al director del Ente Autárquico, a los organizadores del carnaval en la Ciudad Cultural diciendo estuvo magnifico, fue todo un éxito, pero hay un pero, sino habríamos estados nosotros, la familia de las combi no habría sido un éxito. Ya que la gente hubiera manifestado el espectáculo muy bueno pero los traslados pésimos, me fue imposible llegar (tanto visitante como los artistas).

3.- Los olvidados: Me siento un poco molesto porque creo que el gobierno no sabe reconocer nuestro esfuerzo de trabajo, porque digo esto, porque le hicimos servicios hace un año y todavía no nos hicieron efectivo los mismos. Cuando nos apersonamos a tesorería nos dicen que no hay nada y que primero se paga sueldo y así todos los meses, ya paso un año.

O bien nos dicen la cedula fiscal esta vencida, que hacemos nosotros debemos estar al día con la AFIP, Renta y otros impuestos para presentar la cedula fiscal.

Señor periodista a Ud., le parece, somos los tributistas que estamos al día, fiamos, bajamos costo para trabajar y hasta la fecha no nos pagan.

4.- Por lo Menos: queremos que nos den trabajo cobrando poco pero con pagos a término .Y con respeto a los que nos deben pedimos por lo menos algún expediente que llegue a tesorería nos sea abonado. Gracias.

La Familia del Transporte

Torrejón Gabriel Alejandro

D.N.I.: 13.016213

Cel.: 388-154487580