Trabajadores de la Defensoría del Pueblo de Jujuy siguen esperando el pase a planta permanente

Luego de realizar medidas de fuerzas pidiendo revistar en planta permanente los trabajadores de la Defensoría del Pueblo de Jujuy siguen preocupados ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial.

En este sentido el secretario general de la Asociación de Personal Legislativo (APL) Guillermo Batallanos volvió a reclamar por el cumplimiento del decreto de pase a planta permanente de los trabajadores como se habían comprometido.

Sobre esto el dirigente gremial expresó, “hace 18 años se creó la Institución y hasta ahora no hubo nadie que paso a planta permanente por lo que la lucha y pelea de este gremio es de ver que se pase a planta permanente a los compañeros que se aprobó por el pleno de la Cámara de Diputados y no se hace efectivo, el gobernador saco un decreto en donde los que tenían más de 5 años de antigüedad deberían pasar a planta permanente algo que no sucede en la Defendería del Pueblo”.

Batallanos agregó, “hablamos con el titular de la Defensoría, doctor a cargo De Bedia y él está de acuerdo y ayudando para que pasen a planta permanente, todo esto está parado en el Ministerio de Hacienda, lo único que cambia es en la redacción de un decreto que firma el gobernador que, en vez de pagar como contratados se pague como planta permanente no hay mayor derogación, no entiendo el que está pasando y porque no sale”.

“Los beneficios que se pierde el empleado es que todos los años tienen que renovar el Instituto de Seguros, además el titular y su familia no pueden acceder a créditos bancarios, a fin de año se les corta el contrato, no se entiende lo que están esperando”, explicó.

Al consultarle de quien depende que se haga realidad esto dijo, “todo depende de la voluntad política, salen y promulgan en los medios diciendo que van a pasar a planta permanente y hay gente que no pasa a planta permanente, la semana próxima nuevamente estaremos en dialogo con los compañeros de la Defensoría del Pueblo y tendremos que salir con medidas de fuerza dado que ellos no entienden que es lo que está pasando para que pasen a planta permanente, no sé cuál es el impedimento, esto no cambia nada dado que no hay mayor erogación presupuestaria, nos dicen que nos quedemos tranquilos que van a pasar a planta, pero hace 18 años que vienen esperando los compañeros, están descreídos”.

Por último agregó Batallanos, “el tema es que cuando tienen que pasar, no diré nombre por ejemplo la familia a planta permanente, las familias del poder pasan a planta permanente sin importar los años de antigüedad y características de cada uno, acá todos somos empleados, estamos pidiendo eso, por favor les pido a los que vean esto, la semana que viene realizaremos otra asamblea y saldremos con medidas con más fuerza”.