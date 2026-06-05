Trabajadores de Industria Zapla lanzaron medidas de fuerza por incumplimiento de acuerdos logrados

Por lo que se encuentran llevando adelante una asamblea permanente y jornada de reclamo en las instalaciones de la empresa en la ciudad de Palpalá.

Esta mañana trabajadores de Industria Zapla (ex Aceros Zapla) comenzaron con medidas de fuerzas debido a decisiones inconsultas de los nuevos propietarios de la empresa.

A través de un comunicado difundido por los manifestantes el reclamo es por la deuda de la empresa que tiene con la UOM por la falta de aumentos e incumplimiento de las paritarias alcanzados meses atrás en la Secretaría de Trabajo de Jujuy.

Señalaron que la empresa no estaría respetando los compromisos asumidos en las negociaciones previas, situación que genera preocupación e incertidumbre entre el personal.

A esto se suma el pago fraccionado de los sueldo del mes de mayo, ya que ayer se conoció la noticia del pago fraccionado a los empleados dividió en un primer pago del 70% y el segundo del 30%. Destacando desde la empresa que esta medida remunerativa es en forma temporal.

Por lo que decidieron estas medidas de fuerzas desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Jujuy. Pero hay una parte que si está cumpliendo actividades en la empresa ya que ASIMRA no se adhiere al paro.