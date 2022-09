Trabajadora de la economía popular denunció que la Policía llevaron por la fuerza y también le pegaron

La detuvieron en el último desfile de carrozas en Ciudad Cultural mientras se encontraba vendiendo, no tenía el permiso municipal, pero necesitaba trabajar para poder subsistir.

Ante denuncia por parte de inspectores de la Dirección Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital, personal policial la detuvieron y denunció que no se tuvo en cuenta que se encontraba con dos menores de edad.

La trabajadora de la economía popular Elisa Tintilay comentó, “vino la Policía y me dijeron que tenía que subir al móvil, yo pregunte porque y en qué calidad tenía que subir al móvil y me dijeron que debía hacer caso nada más, pero pregunte porque si yo solo estaba trabajando entonces, la chica se acercó y me dijo subí por las buenas o por las malas, por lo que le dije que no iba a subir porque no quería dejar a mis hijos, aparte no estaba cometiendo ningún delito estaba trabajando, además había llevado a mis hijos para que vean el desfile”

Luego prosiguió contando, “entonces ella agarro y me torció el brazo, el oficial masculino empezó a empujar a la gente que se estaba tatuando y los padres dijeron que no debían hacer eso porque los que estaban allí eran niños de alrededor de 8 y 9 años, pero continuo el oficial empujándolos y le dijo a la señora que se calle o que sino también la subirían al móvil y a mí la oficial prácticamente me arrastro hacia el móvil luego se sumó otra oficial femenina, entonces la gente que pasaba por la zona de la avenida donde circulaban los colectivos se empezó a abalanzar y empezaron a decir que no ve lleven que no estaba haciendo nada malo”.

“Aparte estaba con mis hijos, las oficiales se rieron por lo que la gente comenzó a abalanzarse contra los policías mientras el oficial masculino me pateaba los pies para que los doble así subirme al móvil, la mujer femenina me agarró el cuello y me metió torcida al móvil y la otra oficial me sostenía la pierna para que no me moviera y apenas subí arrancaron rápido porque había mucha gente y otros estaba grababan todo, agregó Tintilay”.

Relató además que sucedió luego, “mis hijos quedaron solos durante todo el trascurso, en la Seccional de la Mujer también fui amenazada porque pedí los datos de las personas que me detuvieron no lo quisieron hacer, así que les saque fotos y cuando empecé a grabarlos y a preguntar porque me detuvieron sino cometí ningún delito solo estaba trabajando, solo decían que el fiscal había dado la orden, pero no dijeron ningún nombre solo decían no te puedo decir, después se acercó un femenino que me torció del brazo y me llevo al baño donde me pegaron y me dijo que ella no permitiría que la foto se haga viral y por hacerme la canchera quedaría metida ahí”.

Prosiguiendo con lo que le pasó agregó, “más tarde me llevaron al médico de la Policía donde en ese momento no me dolía nada ya que estaba preocupada por mis hijos, luego la doctora le pregunto él porque estaba detenida y no le respondieron nada por lo que yo le dije por trabajar y dijeron que me callara, luego me llevaron nuevamente a la Seccional de la Mujer donde me metieron en una celda, más tarde yo empecé a gritar porque tenía la campera de mi nene de años que había quedado en Ciudad Cultural y cada rato pedía que me dejen ver a mis hijos porque no hice nada malo y yo tenía derecho a trabajar y entonces me dijeron que si seguía haciéndome la picara me pondrían un casco y me iban a esposar pero como se trataba de mi hijo iba a seguir gritando hasta que alguien me escuche porque ellos seguían solos y ellos me llevaron solo por trabajar”.

Al consultarle si no contaba con el permiso municipal para vender dijo, “permiso no te están dando, le están danto permiso a los puestos grandes, aparte yo les dije que en todos estos días no había salido porque mis hijos estaban con gastroenteritis y con lo poco que había podido salir a trabajar era para pagar el alquiler de donde vivimos y no creo que sea válido como me trataron, como una delincuente, siendo que no hice nada, además mis hijos se quedaron solos, por ejemplo mi hijo de 2 años que se quedó durmiendo en el coche y ellos me decían que me quede tranquila que había oficiales cuidando, y que es totalmente mentira porque cuando me dieron la libertad según los vendedores mis hijos estuvieron solos todo el tiempo y los mismos vendedores a cada rato se acercaban a ver como estaban, mi nena mayor me dijo que la inspectora se burlaba y quería mandar a mis hijos con la mesa y el coche al descampado donde me querían mandar anteriormente que por suerte paso otro oficial que al ver la situación pregunto lo sucedido y les dijo que debían quedarse ahí a esperarme”.

