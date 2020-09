Toti Pasman reveló que tiene Coronavirus

El periodista confirmó que su hisopado fue positivo, pero que su esposa dio negativo. Se habría contagiado en la radio, dijo.

Todo comenzó cuando la tía de su esposa dio positivo de Coronavirus, allí se encendieron las alarmas para Toti Pasman y para ella, quienes decidieron realizarse el hisopado correspondiente ya que la mujer del conductor de radio y televisión había estado en contado directo con su familiar.

Sin síntomas, ambos ayer fueron a la clínica Olivos y allí les practicaron el estudio que arrojó un negativo para ella pero lamentablemente para Toti el de él fue positivo por eso Pasman decidió aislarse por completo en su casa y dejar sus actividades diarias. Hoy en “Los Ángeles a la Mañana”, el programa conducido por Ángel de Brito, él salió al aire y contó cómo se siente.

“Les agradezco el llamado, la verdad es que me tomó por sorpresa esto, como a mi esposa le dio negativo creo que el contagio me vino por el lado de la radio, pero bueno, la realidad es que no importa dónde uno se contagió, lo importante es tomar las medidas sanitarias correspondientes. No tengo ningún síntoma solo me siento muy pero muy cansado. Estoy aislado del resto de mi familia para no expandir el virus y en diez días ya me dan el alta”, afirmó Toti quien ya comenzó la cuenta regresiva para superar el virus.

(Caras.com)