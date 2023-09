“Tomaba pastillas para poder dormir”: Edwin Cardona confesó que sufrió depresión en Racing

El enganche colombiano reveló detalles de los difíciles momentos que vivió durante su época como futbolista de la ‘Academia’, donde no logró asentarse y fue resistido por los hinchas.

El paso de Edwin Cardona por Racing Club estuvo muy lejos de las expectativas. Ahora, luego de una polémica salida, el enganche colombiano habló de los problemas extrafutbolísticos que padeció en la ‘Academia’ y confesó que sufrió depresión.

“Al final nosotros somos seres humanos. Yo llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría depresión”, reconoció el futbolista de 30 años, durante una entrevista con ‘D Sports Colombia’ acerca de su bajo rendimiento en Avellaneda.

Y precisó: “Tenía que estar 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar. Llegué a una época en la que me di cuenta que solo tenía alrededor a mi familia, a mi hijo que tenía ocho años porque mi esposa no podía viajar por un problema de salud”.

“Dios a uno le pone esas personas, mi hijo fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que hubiera hecho en lo personal”, relató crudamente Cardona.

Por último, el exfutbolista de Boca Juniors también se refirió al día a día en Racing, aunque no apuntó contra nadie en particular: “Nadie me preguntaba a mí por qué no jugaba, por qué no me metían, o por qué solamente si me metían eran cinco minutos”.

“En mi cabeza no estaba el momento. Yo quería jugar, pero sabía que tenía muchas cosas detrás”, concluyó el enganche colombiano oriundo de Medellín que llegó a la ‘Academia’ bajo la conducción técnica de Fernando Gago.

El paso de Cardona en Racing

Edwin Cardona llegó a Racing en 2022, procedente de Tijuana (México), donde solamente había disputado siete encuentros, en los cuales no convirtió goles ni repartió asistencias. Durante sus dos temporadas en Avellaneda, el colombiano jugó 34 partidos, donde marcó dos goles y una asistencia antes su tumultuosa salida.

