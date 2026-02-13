Todo lo que tenés que saber sobre el “Carnaval de Los Tekis 2026” en Ciudad Cultural

Hoy viernes 13 de febrero comienza el Carnaval de Los Tekis en San Salvador de Jujuy. Aquí te pasamos algunos datos que tenes que tener en cuenta para que vivas a pleno la fiesta que eligen los argentinos en el norte.

Carnaval de Noche: El show en Ciudad Cultural

El Carnaval de Los Tekis se realiza en Ciudad Cultural, que se encuentra en Alto Padilla, San Salvador de Jujuy. Las puertas del predio se abren a las 20 horas.

Ingreso

Información que tenes que tener en cuenta sobre el ingreso al Carnaval de Los Tekis 2026:

* Personas con discapacidad: entrada gratuita presentando CUD vigente (con o sin acompañante).

* Menores: pueden ingresar acompañados por adultos responsables.

* Menores de 6 años no abonan entrada.

Dato: el acceso será por orden de llegada, hasta completar cupo.

Transporte

La Dirección de Tránsito de la provincia realizará cortes de calle en las inmediaciones de Ciudad Cultural desde las 13 horas.

El transporte público de pasajeros modificará su recorrido por: Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a Bº 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba, siguiendo con el recorrido habitual. Estas modificaciones se llevarán a cabo según el siguiente detalle: día viernes 13 a partir de las 18 hs. y los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero a partir de las 13 hs.

Las paradas de taxis serán en Curupaiti y Juntos en Jujuy, mientras que las de colectivo sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión.

Entradas

Las entradas las podes adquirir en www.lostekis.com.ar/carnaval. Todavía está la posibilidad de conseguir el “abono carnavelero”. Es una novedad para esta edición que permite disfrutar de las cuatro noches del festival al precio de tres. También podes pagar tus tickets con Tarjeta Naranja en tres cuotas sin interés.

Descarga las entradas

Debido a la gran concurrencia, se recomienda descargar las entradas digitales antes de ir al evento.

¿Cómo descargar las entradas?

1 Buscar el correo de Paseshow con el asunto «Confirmación de Pago» y descargar los tickets QR.

Si no encuentras el correo, podés ingresar a paseshow.com.ar o descargar la app de Paseshow desde Play Store o App Store.

Importante: Cada persona debe tener su propio ticket QR.

Vip Diablo

La organización habilita sectores diferenciales para que el público viva el festival con el mayor confort. Se encuentra habilitada la venta de entradas para el VIP Diablo, un lugar exclusivo que ofrece una ubicación estratégica y servicios de calidad premium dentro de la Ciudad Cultural de Jujuy.

Este sector está diseñado para quienes buscan disfrutar del gran despliegue técnico y la cartelera de artistas con beneficios adicionales que mejoran la experiencia del ritual carnavalero. Según la información oficial, el VIP Diablo incluye:

Ubicación Preferencial: El espacio cuenta con una vista privilegiada al escenario principal para no perderse ningún detalle del show.

– Comodidad: Dispone de un sector de baños exclusivos y mobiliario de descanso tipo Lounge.

– Barra incluida: Con acceso a bebidas premium toda la noche.

– Variedad de catering: incluye sushi, carnes de La Cabrera y platos regionales.

– Acceso Ágil: El sector posee una entrada independiente para evitar filas y asegurar un ingreso rápido al predio.

– Freestanding: Acceso preferencial frente al escenario.

– Acceso a sector general y Espacio No Somos Nada

– Arte en vivo y sorteos

Venta de entradas Las entradas para el VIP Diablo son personalizadas, solo a través del número de WhatsApp: +54 9 3884 07-3435

Espacio “No Somos Nada”

También están disponibles los tickets para el sector “No Somos Nada”, un espacio exclusivo dentro del evento que ofrece barras exclusivas, baños propios, entrada diferenciada sin filas largas y una ambientación especial para mayor comodidad. En su primer tramo, cuesta $150.000. No requiere la compra de una entrada general para acceder a este sector preferencial.

Line up y horarios

La grilla completa del Carnaval de Los Tekis 2026 y el cronograma de cada noche:

– Viernes 13 de febrero: Los Mellis 21.00 hs; Carafea 22.00 hs; Los Nocheros 22.30; Luck Ra 00.00; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Ángelo Aranda 4.30 hs.

– Sábado 14 de febrero: Los de Jujuy 21 hs; Franco Barrionuevo 21.30 hs; Kapanga 22.30 hs; Luciano Pereyra 00.00 hs; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Willy Campero 4.30 hs.

– Domingo 15 de febrero: Wara Calpanchay 21 hs; Los Nombradores del Alba 21.30 hs; Lázaro Caballero 22.30 hs; Desakta2 00.00 hs; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Llokallas 4.30 hs.

– Lunes 16 de febrero: Diableros 21hs; Los Tabaleros 21.30 hs; La Pepa Brizuela 22.30 hs; El Chaqueño Palavecino 00.00 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Q’ Locura 4.30 hs.

Una nueva forma de pago: Cash Less

Durante el Carnaval de Los Tekis 2026 se implementará el sistema cash less , un método de pago exclusivo para barras y food trucks dentro de la Ciudad Cultural.

Se trata de tarjetas recargables que pueden cargarse en el momento o las veces que el usuario desee.

Los puntos de carga estarán distribuidos en el predio.

Los medios de pago habilitados para recargar son: efectivo, Mercado Pago, tarjetas de débito y crédito (Visa o Mastercard).

Importante: las tarjetas del año pasado no tendrán validez en esta edición.

En caso de que quede saldo, los asistentes podrán solicitar la devolución de manera digital, sin necesidad de hacer fila.

Podes gestionar tu tarjeta de manera online y luego lo canjeas en el predio.

1 Creás tu cuenta en este enlace https://linktr.ee/cashlessgofun?utm_source=linktree_profile_share

Precargá tu tarjeta con el monto que quieras. Recibí tu QR personal en tu mail. Canjéalo en los puntos de validación del Carnaval y recibí tu tarjeta física.

Carnavalódromo: las tardes en Ciudad Cultural

Es el espacio donde se realiza la «previa» y se vive el carnaval más tradicional. Funciona los días 14, 15 y 16 de febrero y es el lugar ideal para quienes quieren disfrutar del sol, la harina y la albahaca. Inicia a las 12 del mediodía hasta las 18 horas .

El sábado 14 se produce el desentierro del diablo. El acceso es gratuito y solo se abona un seguro. Solo se permite una conservadora por persona. El predio cuenta con un escenario de gran magnitud donde actúan Los Tekis y diversos artistas invitados.