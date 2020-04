Tini Stoessel sobre la supuesta crisis con Sebastián Yatra: “Si en algún momento tenemos que contar algo, lo vamos a hacer juntos”

En los últimos días surgió el rumor de que las cosas entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra no estaban en su mejor momento. Los jóvenes cantantes están manteniendo su relación a distancia y no se ven desde hace un largo tiempo debido a la pandemia del coronavirus.

Este viernes, la cantante dio una entrevista para Cortá por Lozano, donde le consultaron acerca del rumor que indicaba que ella había dejado de seguir a su novio en Instagram. “Nunca lo dejé de seguir, es mentira. Cuando mi hermana me lo preguntó yo dije ‘ay no me digas que apreté algo sin querer’, pero no”.

Igualmente, Tini admitió que no están en situación fácil: “El hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto, no tenemos la posibilidad de vernos cara a cara y es difícil para los dos”.

“Estoy muy bien, en el momento que tengamos que decir algo lo vamos a decir juntos. Por ahora estamos juntos y bien, pero no es fácil. Es algo muy privado y que vamos a hablar entre nosotros. Cada pareja necesita sus tiempos y sus espacios. Si en algún momento tenemos que contar algo, lo vamos a hacer juntos”, concluyó.

(Pronto.com)