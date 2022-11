Tini Stoessel le dedicó un tierno mensaje a Rodrigo De Paul para felicitarlo por ser convocado a la Selección

La cantante despejó los rumores de crisis con un hermoso gesto hacia su pareja en las redes sociales.

Tini Stoessel le dedicó un hermoso mensaje en las redes sociales a Rodrigo De Paul para felicitarlo por ser uno de los convocados de la Selección argentina. El hecho ocurrió horas después de que la cantante despertara rumores de crisis en su pareja durante un show en Córdoba.

“Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, escribió la joven en respuesta al tuit que publicó su novio. El futbolista no dudó en contestarle a su pareja y terminó por despejar los comentarios sobre una supuesta ruptura. “Te amo, Titi”, comentó junto a dos emojis de caritas con lágrimas en los ojos.

Emocionado por el momento que le tocaba vivir, el deportista publicó un extenso mensaje luego de que anunciaron los convocados para jugar en el Mundial Qatar 2022. “El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una Copa del Mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se sienta orgulloso de cómo llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, MÁS JUNTOS QUE NUNCA”, posteó.

Tini Stoessel volvió a despertar rumores de crisis con De Paul al hablar de su situación amorosa en pleno show

Después de varias semanas con el rumor instalado, Tini Stoessel reconoció que no está pasando un buen momento sentimental. Este jueves, durante un show en Córdoba, pronunció unas palabras que evidenciaron su crisis con Rodrigo De Paul, a quien en las últimas horas le confirmaron que es uno de los 26 jugadores convocados para representar a la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

“Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso”, expresó -en un video difundido por la cuenta de Instagram “Gossipeame”- antes de entonar el hit que hizo con Tiago PZK.

La cantante habría decidido no viajar a la Copa del Mundo para apoyar el futbolista porque no quiere ser criticada si los resultados no llegan a ser favorables para La Scaloneta. En cambio, sí lo hará su familia, que le demostró todo el cariño al deportista tras conocerse la lista oficial de jugadores. “Dale Erreeee”, le dijo Fran Stoessel. Por su parte, su mamá le escribió: “Te felicito Rodri. Te queremos muuucho. Sos crack”.

(TN)