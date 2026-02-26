Tini confirmó a Q’Lokura como invitados en sus shows en Córdoba

El Chino Herrera y Nico Sattler fueron invitado por Tini para formar parte de sus dos presentaciones del 20 y 21 de marzo en el Kempes.

La noticia que más entusiasmo despertó en Córdoba no fue solo el regreso de Tini a la provincia, sino la confirmación de que Q’Lokura será parte de sus dos shows en el Estadio Mario Alberto Kempes, los próximos 20 y 21 de marzo.

El dúo cuartetero, uno de los referentes más convocantes del género en la actualidad, fue elegido especialmente para acompañar a la estrella pop en ambas noches. La invitación no pasó desapercibida: significa que el cuarteto tendrá un lugar protagónico en uno de los espectáculos más importantes del año en la provincia.

La segunda fecha ya se encuentra agotada, lo que confirma la magnitud del evento y la expectativa que genera esta fusión de estilos. La presencia de Q’Lokura no solo potencia la conexión con el público local, sino que también marca un guiño fuerte de Tini hacia la identidad musical cordobesa.

(LaPopu)