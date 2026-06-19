Tierra del Fuego denunció una «intromisión» nacional en el Puerto de Ushuaia

El titular de la Dirección Provincial de Puertos provincial, Roberto Murcia, dijo a Cadena 3 que la intervención afecta la autonomía provincial y remarcó el valor estratégico del puerto.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, cuestionó la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia y aseguró que la medida representa “una intromisión al federalismo” y a la autonomía de la provincia.

El funcionario fueguino remarcó que se trata de un puerto multipropósito y estratégico, no solo por su vínculo con la actividad turística antártica, sino también por su rol en la logística, la carga, la pesca y las campañas científicas.

«Es puerta de entrada a la Antártida, no solamente para cruceros, sino también para las campañas antárticas de la República Argentina y de países asociados», afirmó Murcia.

Además, destacó que el Puerto de Ushuaia recibe cruceros bioceánicos, buques de carga, pesqueros, científicos y veleros. «Como somos una isla, indiscutiblemente el medio de comunicación mayoritario para la carga es nuestro puerto», señaló.

Murcia sostuvo que la ubicación del puerto lo convierte en un enclave importante en el Atlántico Sur. En ese sentido, recordó que está a unos 1.000 kilómetros de la Antártida y a 300 kilómetros del Pasaje de Drake. También lo describió como un paso alternativo ante eventuales problemas en el Canal de Panamá. «Creo que hay aspiraciones de mucha gente en hacer negocios con el puerto», advirtió en diálogo con Cadena 3.

El titular de la DPP rechazó los argumentos que, según indicó, fueron utilizados para justificar la intervención nacional. Dijo que se habían mencionado supuestas falencias estructurales, pero aseguró que la realidad demostró lo contrario. «El puerto siguió funcionando, tuvimos una temporada muy buena en cantidad de cruceros y no cambió absolutamente nada desde la noche del 20 de enero a la madrugada del 21», expresó.

Murcia también afirmó que, desde la intervención, las autoridades provinciales no pudieron volver a ingresar al área logística. Según detalló, el operativo se produjo a las 0 del 20 de enero, en el momento del relevo del personal de operaciones, seguridad y fiscalización de la Dirección Provincial de Puertos. «La intervención no lo dejó ingresar y, a partir de ese momento, nosotros como provincia no pudimos ingresar nunca más al área logística», sostuvo.

Consultado por la denuncia vinculada a presuntos desvíos de fondos del puerto hacia la obra social provincial, Murcia negó que eso haya ocurrido. Explicó que la administración portuaria demostró que el dinero disponible estaba destinado a infraestructura y que no se trataba de excedentes financieros. «Una institución que brinda servicios difícilmente tenga excedente financiero. Siempre tenés algo para mejorar: infraestructura, tecnología o capacitación del personal», planteó.

Y agregó: «Quedó demostrado y el puerto nunca mandó un solo peso a la obra social. Eso lo dijimos desde el primer momento».

Murcia también se refirió a las sospechas sobre eventuales intereses extranjeros en la zona, especialmente de Estados Unidos. Aclaró que no tiene elementos para comprobar una influencia directa en la decisión del Gobierno nacional, pero dijo que algunos hechos llamaron la atención. «Personalmente no lo puedo comprobar porque no tengo elementos de prueba, pero ha llamado mucho la atención», indicó.

En ese punto, mencionó la visita de parlamentarios estadounidenses al puerto una semana después de la intervención. «Estuvieron dentro del puerto y ni siquiera les comentaron a las autoridades de eso», cuestionó.

El funcionario insistió en que Ushuaia ocupa una posición clave en el Atlántico Sur y que el puerto es «estratégico y apetecible para muchos».

Por último, Murcia detalló que la Dirección Provincial de Puertos realizó una presentación ante el Juzgado Federal de Ushuaia. Según explicó, ese tribunal se excusó, la causa pasó por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También señaló que la provincia y la Fiscalía de Estado hicieron presentaciones judiciales. «Son tres causas que en este momento se encuentran en la Corte Suprema», precisó.

(Cadena3)