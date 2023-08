Tiene 25 años, es modelo e influencer: cómo está hoy Sasha Meneghel, la hija de Xuxa

Nació en 1998 y, al igual que su madre, estudió modelaje en Estados Unidos. En 2021 se casó con el cantante João Figueiredo

A raíz de la conversación entre Xuxa y Marlene Mattos, su antigua representante, que se registró para el documental de la Reina de los Bajitos, quedó de relieve que Mattos odiaba a los niños. En un momento, la célebre animadora le dice a su exmanager que esa fue la verdadera razón de su ruptura: “Te pregunté cuándo íbamos a volver a trabajar con chicos y me dijiste que no lo ibas a hacer porque los odiabas”. “Yo no dije nada de eso, y si lo hice fue para provocarte. Nunca los odié”, se defendió Marlene.

Pero Xuxa insistió: “Te pregunté varias veces si hablabas en serio, y me dijiste que te daban asco los niños especiales, que no soportabas verlos babeándose. ¿Sabías que nos separamos por eso? Te dije: ‘Si estás diciendo la verdad, no quiero trabajar más con vos’. ¡Estaba tan enojada! Fue eso lo que hizo que nunca más volviera a mirarte a la cara. Me dijiste que odiabas a los niños pequeños”. Y Mattos cerró el tema: “Dije eso para molestarte. Y no tengo que disculparme”.

Esa sensación de Xuxa parece ser congruente con un comentario mordaz que profirió Rita Lee durante un recital para referirse al carácter de Mattos, quien también fue productora de la cantante. “Ese hombre, Marlene Mattos, va a demandar a Sasha. Porque la beba también está chupando a Xuxa”, dijo quien también fuera vocalista de Os Mutantes para referirse a la -en ese momento- recién nacida Sasha Meneghel, fruto del vínculo entre Xuxa y el actor Luciano Szafir.

Sasha nació el 28 de julio de 1998, en Río de Janeiro y hace poco cumplió 25 años. Si bien sus padres se separaron cuando ella tenía cuatro años, mantiene una buena relación con los dos. A punto tal que fueron Xuxa y Szafir quienes la llevaron a Sasha al altar cuando en 2021 se casó con el cantante João Figueiredo, en una ceremonia que tuvo lugar en Angra Dos Reis.

Heredera de buena parte de la belleza de su madre y también la de su padre, desde muy pequeña se inclinó hacia el modelaje y de hecho estudió moda en el Parsons The New School for Design, de Nueva York, donde despuntó sus primeros pasos. Igual que su madre, comenzó su carrera en Estados Unidos, país en el que estuvo instalada hasta su casamiento. Desde ahí, de a poco, se fue convirtiendo no solo en una modelo relevante sino también en influencer de moda en Brasil.

En las redes sociales, a Sasha la siguen más de 8 millones de personas y allí se puede ver que mantiene acuerdos con marcas internacionales de lujo, tanto de indumentaria como de perfumes. Y además de mostrar sus distintos outfits o los viajes que realiza en compañía de su marido, cada tanto sube fotos junto a su madre, a quien tiene como gran referente para su vida según se desprende de lo que escribe en los distintos posteos.

Luego de haberse comprometido en noviembre de 2020, Sasha se casó con João en mayo de 2021, a quien considera su “mejor amigo”. “Pasaré el resto de mi vida sonriendo a tu lado. Prometo amarte y cuidarte para siempre. Sasha Meneghel Szafir Figueiredo”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram el día de la boda. “Tu felicidad es la mía. Que Dios te dé más y más momentos de felicidad, te amo infinitamente”, escribió Xuxa en ese mismo posteo, muy emocionada por la unión.

(TELESHOW)