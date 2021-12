Tevez vs. Riquelme: La pelea hot por el 2023

Macri postuló al Apache como candidato y dijo que lo acompañaría, mientras que Román participó de un acto, agradeció los votos y pidió que lo sigan apoyando.

Juan Román Riquelme, el máximo ídolo de la historia de Boca, sigue la gira. De las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero va para Casa Amarilla y de ahí al gimnasio Quinquela Martín, donde se hace el brindis de fin de año para socios con entrada a 500 pesos. Sube al escenario y levanta su mano derecha para saludar. Detrás, una bandera de Juntos por Boca, la agrupación de Jorge Ameal. Toma un micrófono y habla a sus fieles votantes. La multitud enloquece.

Mauricio Macri, el presidente más ganador de la historia de Boca, habla de política en una radio de Córdoba. De la rosca nacional y también de la rosca xeneize. Y como hace desde que dejó el club en 2007, cada vez que se acerca una elección, postula a su candidato favorito para el 2023: Carlos Tevez, una de las pocas figuras que consideran que por peso específico podría equilibrar la balanza frente al otro gran ídolo.

Si bien las campañas presidenciales en el fútbol en general no arrancan hasta al menos un año antes de las elecciones, en Boca desde hace tiempo que las elecciones no son como las de cualquier otro club (participaron casi 40.000 socios en la última y 25.000 en la anterior, récord absoluto por mucho) y dejaron de ser elecciones de un club para convertirse en cuestión de Estado. Y por eso ya arrancaron.

La artillería es de lo más pesada que se puede conseguir en el fútbol argentino, sin precedentes por el nivel de popularidad y de palmarés de quienes podrían ser la cara de una lista y de la otra: Libertadores 2000 y 2007 vs. Libertadores 2003, Real Madrid vs. Milan, Topo Gigio vs. Gallinita, Román vs. Carlitos, Diez vs. Diez. Ídolo vs. ídolo. Tremendo.

Román desde hace varios meses viene recibiendo peñas y agrupaciones en su búnker de Ezeiza. Se saca fotos y firma autógrafos, charla con los socios. Los recibe en la comodidad de su casa, acompañado por uno y otro ex jugador que forma parte del staff del predio. A la vez, en sus últimas apariciones mediáticas, de pronto empezó a asegurar que quiere quedarse por mucho tiempo en el club. Y en su participación en el acto del martes por la noche fue contundente.

“Muchas gracias por estar acá, es maravilloso ser hincha de nuestro club. Ustedes son increíblemente hermosos. Yo les agradezco que quieran tanto a nuestro escudo, a nuestra camiseta. Y les estoy eternamente agradecido porque hace dos años me hicieron volver al club. Ustedes fueron los culpables de eso y no me lo voy a olvidar nunca”, les dijo a los hinchas.

“Ahora me toca estar otra vez en el club porque ustedes quisieron, espero que nos apoyen durante muchísimos años porque yo quiero estar hasta el último día de mi vida en este club porque lo amo”, completó su discurso proselitista.

Si bien Jorge Ameal dijo en varias ocasiones que lo ve como futuro presidente, JR no perdió tiempo y fue copando la parada en el club, ganando poder, posicionándose, ya sea para ir en las próximas elecciones con la misma agrupación política o con otra.

Tevez también anda metiéndose en la arena de la política -al menos coqueteando- desde hace tiempo. Desde aquella foto con Angelici durante el verano pasado, tras la cual Olé reveló las intenciones políticas, y a su última aparición a principios de este mes en la cual el Apache embatió directamente contra Román. La salida del club a mediados de año se lo permitió, pese a ese abrazo final por los pasillos de la Bombonera que fue para disimular tensiones.

Macri y Angelici, ambos muy amigos y de máxima confianza del Apache, le fueron tirando la idea, metiéndosela en la cabeza y él no se achicó. Lejos de eso, en una movida de ajedrez, avisó que si participa es para poner la cara e ir como cabeza en la lista: “Siempre dejé en claro una cosa: si pongo mi nombre voy a ser el que maneje y no va a ser ni Macri ni Angelici”.

Días después de que lo hiciera el Tano en la inauguración de la nueva sede del bloque La mitad más vos, Macri fue la voz que faltaba blanqueando la posibilidad de Tevez como candidato para las elecciones xeneizes. “Lo que decida Carlos, yo lo voy a acompañar”, avisó el ex presidente de la Nación. “Cuando llegue el momento tomaremos una decisión en base a lo que quiera el socio”, agregó, en cuanto a la definición del candidato de la oposición. Y si bien Macri y Angelici patearon la definición del candidato para 2023, la campaña ya comenzó… A Boca de urna.

(ole.com.ar)