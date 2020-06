Tenso cruce de Rodrigo Lussich con Diego Ramos luego de que el actor hablara de su sexualidad

El galán habló de su novio en TV y el periodista cuestionó el modo: “Hay que sacarle solemnidad”. Picante ida y vuelta.

El sábado pasado, Diego Ramos visitó PH, podemos hablar y una pregunta íntima de Luisa Albinoni logró incomodar al actor, quien cuida celosamente su vida privada. La actriz le preguntó por qué no habla públicamente de su pareja y el actor se sintió presionado a hacerlo.

“Llevamos dos años juntos. Yo no tengo problema. Hay algo de mi intimidad… hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Sea lo que yo sea o lo que me guste, porque por ahí viene a colación de eso. Tengo una vida muy común. No siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar… Pero se llama Mauro”, dijo Ramos, hablando por primera vez del tema en TV.

“Yo pienso que podríamos sacarle un poco de solemnidad. Yo me cago más de risa de mí mismo, de la situación, pero quizás hay gente que necesita vivirlo más solemnemente”, disparó Rodrigo.

Invitado a Intrusos, el actor volvió a describir ese tenso momento, ahondó sobre su sexualidad y protagonizó otro incómodo cara a cara con Rodrigo Lussich, quien cuestionó la “solemnidad” con la que Ramos aborda el tema.

Incómodo ida y vuelta:

Ramos: -Nadie puede pedirle a nadie que haga algo si no se siente preparado o no quiere, porque nadie sabe las batallas internas que está teniendo el otro.

Lussich: -Ni cómo uno lo vive, porque yo, a nivel personal, pienso que podríamos ‘desolemnizarlo’ un poco, sacarle un poco de solemnidad. Yo me cago más de risa de mí mismo, de la situación, pero quizás hay gente que necesita vivirlo más solemnemente. Pero a mí me parece largo, largo.

Ramos: -Por supuesto. Yo no lo vivo ni solemnemente ni nada. No digo nada y punto, así sea Norma, mi mujer, con cuatro pibes. ¿Me entendés? No lo vivo solemnemente.

Lussich: -Pero vos con Norma caminarías por la calle de la mano. ¿Con Mauro también caminarías?

Ramos: -Sí. Y lo hago.

Lussich: -¿Te sentís con esa libertad? ¿Lo hacés? Ok.

Ramos: -Lo hago. Yo no dejo de hacer nada en mi vida.

