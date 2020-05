¡Tensión en vivo! Así fue el incómodo cruce entre Cristina Pérez y Sergio Berni

La periodista se molestó por un comentario del Ministro de Seguridad Bonaerense y lo interpeló en vivo, lo que generó una situación áspera en el aire.

La llegada del coronavirus en los barrios vulnerables preocupa y mucho a la sociedad en general y a las autoridades en particular. Los casos detectados en la Villa Azul hicieron que se activara el protocolo derivando en el aislamiento preventivo de todo el barrio.

Esto generó mucha controversia y dividió las aguas entre aquellos que lo consideraron ‘una medida acertada’ y los que lo calificaron como ‘un acto de discriminación’.

Sobre eso estaban hablando en Telefé Noticia y, desde el móvil, Berni daba su punto de vista. En un momento, Cristina Pérez mencionó que este cerco a la villa era ‘estigmatizante’ y el Ministro no lo dejó pasar. “Lo que estamos haciendo acá es proteger a la gente, no la estamos flagelando. La verdad, que necesitamos que nos ayuden porque no es una tarea fácil. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con barbijo, mameluco, visores y el virus circulando por todos lados… también tenemos familia y preocupación. Hay que tener respeto, no sólo por quien le habla sino por todos aquellos que están trabajando como los policías, que no ven desde hace 60 días a sus hijos y madres que viven en el interior que tampoco. No hay que buscarle el pelo al huevo, hay que buscar una solución”, disparó.

En ese momento, Pérez lo interrumpió con enojo: “No tiene necesidad de descalificarme para dar una respuesta. Usted aludió a mí personalmente, pero ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía, entonces, no me descalifique porque yo lo trato con mucho respeto”.

Berni cerró: “No la estoy descalificando, le estoy contando la realidad de lo que está pasando acá. Esto no es que alguien se levantó de manera caprichosa una mañana y dijo ‘de acá no sale nadie’. Es el resultado de un análisis epidemiológico y de la responsabilidad de trabajo de mucha gente en la Provincia que está trabajando para contener el virus”.

(Pronto.com)