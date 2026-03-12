Tensión en EE. UU.: Investigan un tiroteo y embestida de vehículo en una sinagoga de Michigan

El FBI confirmó que agentes federales trabajan en la escena en el templo judío Temple Israel, en West Bloomfield.

Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos respondieron este jueves a un grave incidente en una sinagoga del estado de Michigan, donde se reportó un tirador activo y la embestida de un vehículo contra el edificio religioso, lo que provocó un amplio operativo policial y la intervención del FBI. El hecho ocurrió en la sinagoga Temple Israel, ubicada en la localidad de West Bloomfield Township, en las afueras de Detroit.

De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio comenzó cuando un vehículo se estrelló contra el complejo de la sinagoga, tras lo cual se registraron disparos en el lugar. Varias agencias policiales acudieron a la zona y rodearon el edificio mientras equipos de emergencia inspeccionaban el área, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El FBI intervino en la escena

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la oficina local del FBI confirmó su participación en la respuesta al incidente.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan”, informó la agencia federal en un mensaje difundido por @FBIDetroit.

Según las autoridades, el operativo continúa en curso mientras se intenta determinar si hay más sospechosos involucrados. Por el momento no se confirmaron víctimas fatales ni heridos, aunque la investigación sigue abierta.

Operativo de seguridad y escuelas en alerta

El incidente generó una fuerte movilización policial en la zona. Varias patrullas, ambulancias y unidades de emergencia rodearon el complejo religioso, mientras se observaron columnas de humo provenientes del edificio tras el impacto del vehículo.

Como medida preventiva, escuelas cercanas y otras instituciones judías fueron colocadas en estado de resguardo, mientras las autoridades pidieron a los residentes evitar el área para facilitar el trabajo de los equipos de seguridad.

Temple Israel es una de las principales sinagogas del área metropolitana de Detroit y alberga actividades educativas y comunitarias, incluyendo un centro infantil dentro del complejo.

El hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en centros religiosos en Estados Unidos, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias y el posible móvil del ataque.

#AgenciaNA