Tenis de Mesa: Podios y un nuevo jugador en la selección para Jujuy

Muy intensa actividad de varios tenismesistas jujeños entre los días 14 y 20 de diciembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de la Ciudad de Buenos Aires.

Primero fue un campamento de “niños talentos” de Escuelas de Iniciación Deportiva de todo el país que estuvo dirigido por los entrenadores de la Selección Nacional y del cual participó Malena Giménez entre los días 14 y 15 de diciembre.

Luego, entre el 16 y 19 de diciembre, se disputó el Torneo Internacional denominado “Abierto de la República” en los que intervinieron varios jugadores de nuestra provincia entre estos, Aldo, Bautista y Salvador Gamez, Moisés Gallo, Nahuel Álamo, Benjamín López Díaz, Yolanda Ochoa, Juan Vásquez y la antes mencionada Malena Giménez.

Y como cierre, entre el 19 y 20 de diciembre, Benjamín López Díaz, Nahuel Álamo, Salvador Gamez y Jazmín Tejerina participaron de los torneos clasificatorios a las selecciones nacionales Sub 11 y Sub 13 que disputarán el Campeonato Sudamericano de Salta 2022.

Malena Giménez hizo podio por duplicado

En lo que respecta al Abierto de la República hubo muy buenas actuaciones de todos los jujeños, ganando partidos y avanzando a rondas decisivas en cada una de sus categorías; pero sin dudas, la figura más destacada de Jujuy fue Malena Giménez, quien con un juego sólido y muy eficiente llegó a la final en las dos categorías en las que intervino la Sub 11 y Sub 13.

En Sub 13 su actuación fue una gran sorpresa para todos, ya que en el camino a la final derrotó a muchas jugadoras de Selección Nacional, en tanto en Sub 11 su participación no hizo más que confirmar el gran momento deportivo que vive la jugadora de Libertador. Lamentablemente en ambas finales no pudo lograr el triunfo, pero dejó muy en alto el prestigio del Tenis de Mesa Jujeño. En Sub 11 cayó ante la santiagueña Luciana Frías Paz y en Sub 13 ante la porteña de raíces japonesas Brisa Takahashi.

Benjamín López Díaz es de selección

El pequeño gran jugador Benjamín López logró en los selectivos de la categoría Sub 11 un gran triunfo que lo llevó a clasificar al grupo de los jugadores que representarán a la Argentina en el Sudamericano de la especialidad que en febrero del 2022 se jugará en la ciudad de Salta.

Mucho mérito para este niño oriundo de Metán que juega para la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, que luego de un proceso de pandemia en el que estuvo prácticamente “parado”, regresó al primer nivel competitivo haciendo un gran sacrificio.

Su actuación en el Abierto de la República no había sido lo que él esperaba, ya que, si bien llegó a cuartos de final, sabía que podía dar más y lo demostró con creces en el Selectivo ganando con mucha autoridad cada uno de los partidos que lo llevaron a la Selección.

Jazmín Tejerina y Nahuel Álamo tuvieron buenos partidos y triunfos en el selectivo Sub 13, al igual que Salvador Gamez en el de Sub 11, pero no les alcanzó para entrar en el equipo nacional. Aunque fue un gran mérito el que hayan estado convocados a este evento.

Así Benjamín se une a Malena Giménez para poner su nombre y el de Jujuy en la Selección Nacional Sub 11 y seguramente nos representarán de la mejor manera.