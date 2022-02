Tenis de mesa: Destacada actuación de los jujeños en el Grand Prix de Salta

Gran repercusión tuvo la participación de los jugadores jujeños de tenis de mesa en el Grand Prix de Salta que se disputó entre los días 4 y 6 de febrero en el estadio Delmi de la vecina provincia.

El evento, que forma parte del Circuito oficial de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, convocó a gran cantidad de jugadores de primer nivel nacional e internacional procedentes de distintos puntos geográficos del país y también de Bolivia.

En lo que se refiere a resultados, la delegación jujeña se trajo a nuestra provincia 3 primeros puestos, 3 subcampeonatos y 7 terceros lugares. Los títulos vinieron de la mano de las mujeres, ya que la Jazmín Tejerina se consagró campeona en damas sub 13, en tanto Daniela Zapatero Heit en sub 23 y Ana Zapatero Heit en Mayores también hicieron lo mismo.

Jazmín Tejerina, una niña oriunda de Perico, logró por primera vez un título “grande” del Circuito Nacional. La pequeña jugadora, si bien en muchas ocasiones estuvo cerca de consagrarse campeona, recién este fin de semana sus anhelos se convirtieron en realidad. Con un juego sólido y potente, Jazmín logró el campeonato en forma invicta en su categoría, derrotando en el camino al título a varias jugadoras de selección nacional.

Daniela y Ana Zapatero Heit, por su parte, se hicieron cargo del favoritismo que recaía en sus espaldas para ser las ganadoras de sus categorías e impusieron condiciones entre las damas sub 23 y mayores respectivamente.

Los subcampeonatos fueron conseguidos por el capitalino Bautista Joaquín en sub 9 caballeros y los ledesmenses Martín Zapatero Heit en sub 17 caballeros y Daniela Zapatero Heit mayores damas.

En tanto los terceros puestos lo consiguieron: Lucas Joaquín (San Salvador) en sub 9; Santiago Vergara (Libertador) en sub 9 (puesto compartido); Lucas Vergara (Libertador) en sub 11, Malena Giménez (Libertador) en sub 13 y también en sub 15; Maciel Farfán (Perico) en sub 19 y Miguel Barja (Perico) en sub 23.

Además de los mencionados, hubo muy buenas actuaciones del resto de los jujeños que viajaron a Salta. La mayoría de ellos estuvieron jugando instancias decisivas de sus respectivas categorías y dejaron muy bien representado el deporte jujeño.