Tenencia responsable: El gobernador entregó un quirófano móvil al proyecto Conciencia Animal

Carlos Sadir encabezó el acto de entrega de una unidad móvil equipada para intervenciones quirúrgicas destinadas a las acciones de la iniciativa proteccionista.

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de entrega de un quirófano móvil destinado al proyecto Conciencia Animal que trabaja junto a distintas instituciones proteccionistas de Jujuy.

El mandatario provincial resaltó que esta iniciativa realizó más de 12.000 castraciones y más de 5.000 vacunaciones desde sus inicios en 2025, y que el quirófano móvil permitirá alcanzar áreas más remotas para continuar con estas labores.

Sadir destacó la importancia de la concientización sobre el cuidado de los animales de compañía, la vacunación y la castración. Además, valoró el apoyo de vecinalistas que colaboran en la iniciativa, lo que refleja un aumento en la conciencia comunitaria sobre estas necesidades.

Por último, afirmó que en general, el proyecto se considera fundamental para mejorar la salud y bienestar de los animales en la provincia.

Gobierno de Jujuy: acciones con impacto

En tanto, Raquel Moreno, referente de Conciencia Animal enfatizó el impacto positivo de la entrega de un quirófano móvil por parte del gobernador. En tal sentido, explicó que este vehículo permitirá realizar castraciones masivas y gratuitas en áreas de difícil acceso, donde no hay veterinarios disponibles.

Moreno recalcó que el proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud para la vacunación antirrábica y que ya se administraron más de 6.000 vacunas en el último año. También indicó que colabora el Ministerio de Seguridad para abordar denuncias de maltrato animal.

La referente del mencionado proyecto afirmó que la iniciativa busca controlar la reproducción de animales callejeros, lo que ya evidencia resultados, con una disminución en el número de cachorros abandonados.

Finalmente, adelantó que las primeras jornadas de trabajo se llevarán a cabo en varios lugares, comenzando en el centro de castraciones Anita Ríos, este próximo fin de semana, y que se irá extendiendo a otras áreas como San Pedro y localidades de la Quebrada y Puna.