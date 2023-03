Telefe desvinculó a Jey Mammon de Morfi, tras la denuncia de abuso sexual

Viacom y Telefe decidieron desvincularlo del programa y no saldrá al aire este domingo. El conductor estaría preparando una denuncia por extorsión contra el joven que lo acusó.

Viacom y Telefe decidieron desvincular a Jey Mammon de La peña de Morfi después de que se hiciera pública la denuncia en su contra por abuso sexual a menores. El conductor, que todavía no se expresó públicamente sobre el caso, no estará al aire en la emisión de este domingo y es probable que no regrese.

Jorge Rial reveló este jueves en Radio 10 que Jey había recibidio una denuncia por abuso sexual como parte de la misma red que integraría Marcelo Corazza, pero fue sobreseído en 2021. “La denuncia de Lucas Benvenuto existió pero se aplicó la prescripción por la cantidad de tiempo transcurrido”, relató.

Horas más tarde, en Argenzuela, Rial informó que las autoridades de Viacom resolvieron que el conductor no siga al frente de La peña de Morfi. “Paralelamente, Jey está redactando su comunicado donde va a dar explicaciones de esta situación. También está preparando una denuncia contra Lucas Benvenuto por intento de extorsión”, sostuvo.

“Me confirman de Telefe que no va a estar y que la decisión fue tomada directamente desde Estados Unidos”, agregó el conductor. El canal no aclaró si finalizará el vínculo laboral de manera definitiva, aunque es probable que Jey Mammon no regrese al programa hasta que no se resuelva su situación judicial.

