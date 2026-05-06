Tarija será sede de la misión internacional de negocios turísticos en el marco del Corredor Andino Bioceánico

Del 21 al 23 de mayo, la ciudad de Tarija en Bolivia, será protagonista de la Misión Internacional de Negocios Turísticos, “Tarija Conecta”, un evento clave para fortalecer la integración regional, impulsar corredores turísticos integrados y generar redes de negocios con actores claves del norte de Argentina, norte de Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil.

El mismo está organizado por el Link Andino Bioceánico, plataforma de negocios internacionales, que, desde Jujuy Argentina, impulsa a seis países, junto a instituciones públicas y privadas a generar alianzas comerciales.

Con el apoyo de la Gobernación de Tarija, la Alcaldía de Tarija, El Consulado de Argentina en Tarija, Acoturt y otras instituciones y empresas, “Tarija Conecta” tiene como objetivos principales, generar negocios y redes de empresas; posicionar destinos de la región Andina y del Corredor Bioceánico; conectar paisajes, identidades culturales, saberes locales, experiencias auténticas hacia una visión sostenible del desarrollo turístico.

Este encuentro internacional reunirá a actores del sector turístico de seis países sudamericanos durante tres días, donde Tarija, se convertirá en el epicentro de un evento de alto nivel que combinará Espacios de networking personalizados, rondas de negocios y presentaciones de Pitch empresariales, site visit a empresas de turismo distintivas, como espacios sociales.

Participarán como anfitriones, más de 25 empresas y organismos de turismo del Departamento de Tarija, entre operadores turísticos, agencias de viajes, alojamientos y empresas de transporte, emprendimientos gastronómicos, bodegas, turismo rural, espacios culturales y de aventura y naturaleza.

Desde el norte de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay, llegaran 15 operadoras de turismo especializadas en el Turismo de Intereses Especiales, como representantes del sector público.

Tarija Conecta, promoverá la internacionalización de productos y servicios, consolidar alianzas estratégicas, generar oportunidades para el ecosistema emprendedor regional, y ofrecer a los visitantes una puerta nueva de servicios y atractivos, con una fuerte impronta identitaria y sustentable.

Es una invitación abierta a descubrir, conectar y proyectar el futuro del turismo andino y bioceánico a través de alianzas comerciales firmes.

El programa establece para el día 21 de mayo, apertura oficial, actividades de networking, site visit a empresas de turismo y agasajos oficiales.

El día 22 de mayo inicia con ronda de negocios y contactos personalizados para fortalecer las alianzas empresariales, almuerzo, site visit a empresas de la provincia de Mendez y cena. El tercer día, visita a Uriondo, reuniones de networking, visita a sitios de interés, para culminar después del mediodía las actividades oficiales.

Para mayor información, las empresas interesadas en ser parte de la misión comercial, se pueden comunicar al siguiente número telefónico: Tarija: +591 77198030 – Jujuy: +54 9 3883 30-0059