También Jujuy: Provincias del país están bajo alerta por lluvias y tormentas fuertes este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por lluvias y granizo en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una serie de alertas de nivel amarillo y naranja que abarcan a la zona central del país y parte de la región de la Mesopotamia, ante la previsión de tormentas de variada intensidad.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, las zonas bajo alerta amarilla son la mitad de la provincia de Buenos Aires (incluido el AMBA), hacia el norte, el este de La Pampa, gran parte de Córdoba, la totalidad de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco, y algunas zonas de Jujuy, Santiago del Estero y Salta.

De acuerdo al organismo oficial, las áreas bajo alerta amarilla podrían verse afectadas por tormentas fuertes, con capacidad de generar abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En tanto, en los sectores donde rige el alerta naranja, los fenómenos previstos son de mayor intensidad y pueden provocar complicaciones más severas, con lluvias persistentes, acumulados significativos y ráfagas que podrían superar valores habituales, aumentando el riesgo de anegamientos y otros inconvenientes.

El SMN recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en desagües y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, se aconseja circular con precaución, especialmente en rutas y calles anegadas, y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante cualquier eventualidad.

El sistema de mal tiempo se mantendría activo durante gran parte de la jornada, por lo que no se descartan mejoras temporarias, aunque con condiciones inestables en toda la región afectada.

(Agencia NA)