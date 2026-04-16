También en San Pedro de Jujuy alerta por amenaza en una escuela y activan protocolo de seguridad

Una nueva situación que suma preocupación se vive en la ciudad de San Pedro de Jujuy tras detectarse una nueva advertencia que encendió las alarmas en la comunidad educativa.

En esta oportunidad, el hecho ocurrió en la Escuela de Comercio “Dr. José Ingenieros”, donde durante la mañana de este jueves se encontró un mensaje escrito en uno de los baños del Establecimiento.

Según trascendió, la inscripción hacía referencia a un presunto hecho violento que podría ocurrir este viernes 17, lo que generó inmediata inquietud entre estudiantes, docentes y autoridades.

Ante esta situación, se dio intervención a las fuerzas de seguridad y se realizó la denuncia correspondiente, activándose de manera preventiva el protocolo de actuación establecido para este tipo de amenazas.

El caso no es aislado. En los últimos días se registraron episodios similares en distintos puntos del país incluyendo dos hechos recientes, una en la ciudad de Ledesma Jujuy y otra en San Salvador de Jujuy, lo que incrementa la preocupación social frente a este tipo de advertencias que, aunque en muchos casos resultan ser falsas, no dejan de generar temor e incertidumbre.

Desde el ámbito educativo y de seguridad se trabaja en la investigación para determinar el origen del mensaje y establecer responsabilidades. Asimismo, se reforzaron las medidas de prevención dentro del establecimiento, mientras se solicita a la comunidad mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y colaborar con las autoridades.

Este tipo de situaciones pone en evidencia la necesidad de profundizar el trabajo en materia de convivencia escolar, prevención de la violencia y contención de los jóvenes, en un contexto donde este tipo de amenazas, replicadas incluso a nivel nacional, generan un fuerte impacto en toda la sociedad.