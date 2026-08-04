Talleres de Córdoba goleó a Platense y sumó sus primeros puntos en el Torneo Clausura

Los dirigidos por Jorge Sampaoli se impusieron gracias a los goles de Rick, Depietri y Cristaldo.

Talleres de Córdoba goleó 4-0 como visitante a Platense en condición de visitante y sumó sus primeros puntos en el Torneo Clausura luego del flojo arranque de campeonato que había protagonizado.

Los autores de los goles en el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López fueron el brasileño Rick (por duplicado), Valentín Depietri y Franco Cristaldo.

El primer gol del encuentro llegó recién a los 43 minutos de la primera mitad, cuando Rick se encontró solo con la pelota en la puerta del área chica después de una muy floja respuesta del arquero del “Calamar”, Juan Pablo Cozzani.

En el complemento, el desarrollo del juego fue muy parejo, pero Talleres tuvo una ráfaga goleadora que le permitió no solo liquidar el encuentro, sino también convertir el resultado en goleada.

Primero consiguió el 2-0 a los 22 minutos, cuando Depietri fue asistido por Rick en una contra letal y definió con mucha categoría picándole la pelota a Cozzani.

Solo cinco minutos después, Depietri y Rick invirtieron goles, para que este último convirtiera el tercer gol de la noche con un gran remate de zurda a colocar desde afuera del área.

El 4-0 definitivo llegó a los 32 minutos del complemento, luego de que Cristaldo definiera nuevamente tras una contra muy efectiva del equipo cordobés.

De esta manera, Talleres, que es dirigido por Sampaoli, pudo dejar atrás las dos derrotas (frente a Newell´s y Vélez) con las que había iniciado el Torneo Clausura y llegó a los tres puntos para ponerse séptimo en la Zona A.

Platense, por su parte, no logró salir del fondo de la tabla, ya que está decimocuarto en la Zona A con solo un punto.

En la próxima fecha, Talleres recibirá a Lanús, mientras que Platense tendrá una dura visita ante Independiente.

Agencia NA