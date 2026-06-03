Taekwondista jujeños en importante torneo nacional en Comodoro Rivadavia

La competencia reúne año a año a más de 300 atletas de distintas provincias del país y disciplinas y se inicia este 7 de junio.

El Torneo Interprovincial Copa «Día de la Bandera» de Taekwon-Do ITF en Comodoro Rivadavia es un evento regional consolidado, organizado habitualmente por el Grupo Taekwon-Do Patagonia y fiscalizado por el Master Orlando Velásquez.

Estarán presente representando a Jujuy en este importante torneo nacional, Susana Vedia, VIII Dan cinturón negro máxima graduación en la provincia en taekwondo ITF (Internacional Taekwondo Federación).

Junto con Lautaro Alancay, Corazón de Jesús Vera, Fabricio Benjamín Ibarra, Erick Cruz y Valentina Romero Vedia. Todos representan al Instituto Jujeño de Taekwondo que funciona en calle Mejías N° 418 Galería Cristina del barrio Malvinas y en avenida Senador Pérez N°140 en San Salvador de Jujuy.

Sobre el torneo

El torneo se celebra tradicionalmente en el Gimnasio Municipal Nº 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Dado que las fechas varían anualmente en función del calendario oficial.

Categorías y modalidades

Edades: Desde infantiles (4 años) hasta categorías Sénior (+60 años).

Graduaciones: Incluye categorías Gup (cinturones de color) y Danes (cinturones negros).

Disciplinas: Modalidades de Formas y Lucha.