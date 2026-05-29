Tabaco: Jujuy avanza en gestiones ante Nación para agilizar la aprobación de los programas

El ministro de Producción de Jujuy gestionó en Nación la aprobación de los POAs para el sector tabacalero, cruciales para su funcionamiento.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, participó de una agenda de trabajo en Buenos Aires orientada a dinamizar el desarrollo de las economías regionales de la provincia. En ese marco, mantuvo un encuentro con representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, con el objetivo prioritario de agilizar la aprobación de los Programas Operativos Anuales (POA) para el sector tabacalero, que presentan importantes demoras.

Los POAs son programas de asistencia financiados con recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) que busca el desarrollo del sector. En este sentido, se planteó la necesidad de acelerar su tratamiento y aprobación, entendiendo su impacto directo en la sostenibilidad y competitividad de la actividad.

El titular de la cartera productiva jujeña, junto a la secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana, y el Director de Desarrollo Agrícola y Forestal, Fermín Manero, encabezó la mesa de articulación técnica y política junto al subsecretario de Economías Regionales de la Nación, Martín Giaccio, con quien se evaluaron los mecanismos administrativos necesarios para destrabar los fondos y planes de asistencia que actualmente presentan demoras operativas en el ámbito nacional.

Al respecto, el ministro señaló que “nos reunimos con el Subsecretario de Economías Regionales de la Nación, Martín Giaccio, para solicitarle mayor ejecutividad en los trámites para acelerar los plazos de aprobación de los POAs, entendiendo que el sector tabacalero necesita respuestas previsibles y ágiles para sostener su competitividad”.

Asimismo, destacó que “estas gestiones presenciales ante las autoridades nacionales son fundamentales para acortar los tiempos de la burocracia centralista, garantizando que los recursos de los productores jujeños lleguen en tiempo y forma”.

Preocupación por la baja recaudación del Fondo Especial del Tabaco

También en el ámbito del encuentro, los representantes de Jujuy plantearon la preocupación por la baja recaudación del Fondo Especial del Tabaco, e intercambiaron posiciones respecto de la regulación impositiva de los nuevos dispositivos de fumado, recientemente aprobados por el Ministerio de Salud.

Finalmente, Abud remarcó la importancia de sostener un canal directo de articulación con los equipos técnicos de Nación, que permitan acercarles las demandas de nuestros sectores productivos que hoy se encuentran con muchas dificultades vinculadas con los altos costos, la falta de inversión en infraestructura vial y de políticas nacionales que faciliten el camino hacia la competitividad de los productores del interior del país.