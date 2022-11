Susana Giménez pidió que se termine la grieta: “Mi vestuarista es kirchnerista y nunca discutimos por nada”

La artista fue a un festival y quedó en medio de una interna política. Consultada al respecto, dejó en claro que no le interesa polemizar.

Susana Giménez participó de la 50° edición del Festival Lules Canta la Patria, en Tucumán. Sin embargo, la convocatoria despertó críticas de una parte del ala política peronista. Consultada al respecto, ella animó a terminar con la grieta con una llamativa frase.

En su regreso a Buenos Aires, Susana fue captada por las cámaras de LAM (América) y el movilero aprovechó para consultarle acerca de la interna en la provincia. “A vos te invitaron amablemente como a otros artistas, pero una parte del ala política de la provincia decía ‘Susana no representa lo popular y el peronismo’. Dicen que estás sumisa a los factores de poder”, le comentó.

Lejos de esquivar la pregunta, la conductora fue al frente y aclaró que representa lo popular, pero no al peronismo. “No se puede mezclar la política con el arte, no tiene nada que ver”, comenzó. Y añadió: “Yo no soy peronista, pero amo a Evita. Soy Evitista”.

A modo de cierre, insistió en que no le interesa entrar en polémicas y opinó que se debe terminar con la grieta. “Yo no tengo problema con nadie. Mi vestuarista, que la adoro, es kirchnerista, viajamos por el mundo juntas y nunca discutimos por nada. Eso es con lo que hay que terminar si no sigue la grieta”, concluyó.

Susana Giménez habló de su relación con Antonio Gasalla y de la supuesta polémica con Fátima Florez

En otro orden de cosas, fue consultada sobre la supuesta polémica con Fátima Flórez quien hizo un chiste sobre ella y su hermano en el escenario.

“Me enteré por la Chiqui que me llamó para decirme que ella no había dicho nada porque se lo estaban adjudicando. Yo le dije ‘Chiqui, pero qué te importa. Además, yo ya sé que no vas a decir nunca nada’”, comentó restándole importancia. Entonces negó haberse enojado: “¿Con quién? Es mentira. No voy a perder mi programa por una cosa que es una tontería”.

El cronista remarcó que los chistes en cuestión hacían referencia a que ella no pagaba impuestos. “¿Qué no pago impuestos? He pagado toda mi vida. Me han sacado el 65% de todo lo que he ganado. Este país es así, no te digo en lo anterior, pero últimamente se te llevan el 65% y yo no debo nada”.

A modo de cierre le preguntaron sobre su relación con Antonio Gasalla con quien tiene una conversación pendiente. “No hablamos, pero lo voy a llamar ahora que me enteré de que le gustaría que lo llame”, expresó.

(TN)