Susana Giménez: “En el único país en el que está mal ser rico es en la Argentina”

La conductora, en diálogo con Baby Etchecopar, se mostró crítica con el presente del país.

Susana Giménez (78) volvió a generar repercusión con sus declaraciones al ser consultada por la actualidad política y económica de la Argentina.

La diva, desde Punta del Este, Uruguay, habló con el ciclo de Baby Etchecopar en Radio Rivadavia (AM630), Baby en el medio. “¿Sabés cuándo te extrañamos? Cuando proyectamos una Argentina mejor donde se pueda soñar con un futuro”, le dijo el conductor, provocando una fuerte declaración de Susana.

“Sí claro, siempre hablamos de lo mismo. Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga`¡no, basta!´, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”, manifestó Susana, indignada con el presente del país.

Sobre cuál es su mayor preocupación de la Argentina, la conductora manifestó: “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”.

Y continuó: “Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen ‘enjoy, qué lindo auto’. No existe esa cosa de envidia en otro lado, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así. Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”.

“Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: ´ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo´. Es increíble pero es así”, finalizó sobre el tema la diva.

Susana Giménez volverá a hacer teatro en Uruguay

Luego de la información que trascendió en los últimos días de que Susana Giménez volvería a subirse a un escenario en Uruguay, con la obra Piel de Judas, la propia Susana lo confirmó en la nota con Baby Etchecopar.

“Sí, vuelvo con una producción de Gustavo Yankelevich. Es por los fines de semana nada más, no voy a hacer toda la semana porque no da para eso. Pero él le tiene fe para viernes y sábados y quiere enchufarme el domingo, habrá que hablarlo”, aseguró la conductora.

Y luego aclaró que también le habían ofrecido hacer más funciones durante el fin de semana, pero desistió: “Dos funciones los sábados me decía (Yankelevich), pero no. Dos no puedo. La obra me divierte mucho y es muy graciosa”.

A su vez, la diva reconoció que es una asignatura pendiente poder llevar su arte a un país que la recibió con los brazos abiertos desde hace muchos años, pero sobretodo en la pandemia.

“Nunca trabajé en Uruguay a pesar de que hace 20 años tengo casa acá. Nunca había trabajado acá, así que me parece que está bien. Es lindo el aplauso. Reencontrarme con eso. Hay que tener proyectos para no aburrirse, no deprimirse y es lógico, no está bueno no hacer nada”, reveló.

“¿Hay posibilidades de que lo traigas al show a Buenos Aires?”, le preguntó Carlos Monti. “No, ninguna. Porque tengo muchas cosas que hacer este año. Voy a hacer el programa también, no se si con algún formato distinto, pero lo voy a hacer…”, respondió Susana, firme.

Susana, de esta manera, volverá a encabezar Piel de Judas, obra que ya conoce bien dado que durante 2015 había regresado al teatro de la mano de la misma pieza teatral, que por aquel entonces, hizo récord de taquilla en el Lola Membrives.

Esta vez, la diva subirá a escena en el Enjoy de Punta del Este. Y si bien la fecha de estreno todavía se está por definir, la Su debutaría en la última semana de junio y permanecería en cartel hasta septiembre.

Según contó Yankelevich, el elenco que acompañará a Susana estará compuesto por Antonio Grimau y David Masajnik, y los uruguayos Sebastián Slepovich y Patricia Álvarez. Pero además se sumaría una actriz de renombre, de la cual todavía no se supo el nombre.

(Clarín.com)