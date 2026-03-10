Sucesos en Casa de Gobierno: La provincia de Jujuy reafirma la convivencia en paz y denuncia penalmente actos de violencia

El Gobierno de Jujuy no permitirá que intereses minoritarios socaven la institucionalidad, reafirmando pleno compromiso con la convivencia en paz, el orden, el respeto y la tolerancia.

El Gobierno de Jujuy mantendrá una postura firme frente a sectores violentos que, con premeditación y sin ningún tipo de representatividad, intentan hacer de una instancia de diálogo salarial una escalada de vandalismo y caos.

Respecto a los graves episodios perpetrados contra las instituciones y bienes públicos en Casa de Gobierno durante la noche del lunes, en el marco del reclamo de familiares de personal de seguridad activo y pasivo, los responsables de los ataques fueron debidamente identificados y, en consecuencia, se radicó la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación para que se inicien las investigaciones de rigor y se apliquen las sanciones pertinentes.