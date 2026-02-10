«Subite al Carnaval»: El Tren Solar de la Quebrada invita a vivir la fiesta más auténtica del norte

Beneficios exclusivos y una experiencia cultural única para vivir el Carnaval jujeño en el Tren Solar.

El Tren Solar de la Quebrada lanzó «Subite al Carnaval”, una propuesta que combina turismo, cultura y tradición, con kits carnavaleros para los pasajeros y un espectáculo cultural en la estación de Purmamarca. La iniciativa incluye descuentos especiales para turistas nacionales y extranjeros y mantiene la tarifa exclusiva para residentes jujeños.

El carnaval a bordo del Tren Solar

“Subite al Carnaval” propone vivir el Carnaval jujeño desde una perspectiva innovadora, integrando el viaje en el Tren Solar con la celebración popular. Durante los trayectos especiales, los pasajeros recibirán un kit carnavalero, con elementos tradicionales que invitan a participar activamente de la festividad, y merch del Tren Solar.

El punto central de la experiencia se desarrollará en la estación de Purmamarca, donde se realizará un espectáculo cultural en vivo, con música, danza y expresiones artísticas que celebran el espíritu del carnaval andino. La estación se transformará en un espacio de encuentro festivo, donde el patrimonio cultural, la alegría colectiva y el paisaje único de la Quebrada se fusionan para ofrecer una vivencia inolvidable.

Descuentos especiales por Carnaval

En el marco de la experiencia “Subite al Carnaval”, el Tren Solar de la Quebrada ofrece descuentos promocionales para turistas nacionales y extranjeros durante las fechas de Carnaval, con el objetivo de incentivar el turismo y ampliar el acceso a esta propuesta única en la Quebrada de Humahuaca.

Asimismo, continúa vigente la tarifa exclusiva para residentes jujeños, una política de incentivo al turismo interno que reconoce y promueve el acceso de la comunidad local a la experiencia cultural y turística.