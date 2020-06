Sorpresivo pedido de disculpas públicas de Cinthia Fernández tras sus críticas al Kun Agüero: “Fui irrespetuosa”

La panelista se mostró arrepentida de sus filosos dichos sobre el futbolista por su trato con su hijo Benjamín.

La actitud de Sergio “Kun” Agüero de no leer el mensaje de cumpleaños que le envío su hijo Benjamín por ser “muy largo” despertó fuertes críticas. Entre ellas, la de Cinthia Fernández, quien cuestión fuerte al futbolista.

En Twitter por ejemplo, expresó: “¡Un pelotudo con todos los títulos! ¡Me parte el alma Benjamín! Qué ganas que lo atienda Gianinna Maradona. Aunque con altura lo fulminó. Leer el mensaje de tu hijo te lleva menos tiempo que jugar a la Play como un nabo de 32 años y perder el tiempo en eso …..PRIORIDADES. Qué bendición le da Dios de ser papá a algunos pelotudos como este. Indignada”.

Las crítica continuaron en El Show del Problema, donde es panelista, y ahora decidió hacer un pedido de disculpas público en Instagram por su verborrágica actitud: “Este video lo quería hacer hace rato y básicamente es un pedido de disculpas. Estuvo bueno que pasaran un montón de días porque cada día que pasaba me daba cuenta que había gente que se había sentido lastimada en referencia a mis dichos en el programa El Show del Problema al ver lo del cumple del Kun Aguero, que fue viral”.

Mirando a cámara , dijo: “Son figuras públicas y también se expusieron un montón de cosas y es nuestro trabajo opinar sobre eso. A veces, en este caso, yo mezclé mi vida personal con las imágenes que estaba viendo y fui verborrágica y también muy irrespetuosa”.

“Cuando vi las imágenes del Kun me dio lástima como su hijo… Y nada, yo no soy quien para juzgarlo porque, de hecho, lo he defendido un montón de veces y sé, por fuentes, que no es mal tipo y se ocupa de su hijo, pero bueno, esa imagen puntual me había chocado y opiné desde el sitio de madre. Me ha pasado de que estén jugando a los videojuegos y estar sola y colapsada con todo. Mezclé todo y metí a todo el mundo en una misma bolsa”, afirmó Cinthia muy seria.

“Le pido disculpas a la gente de la plataforma Twitch (una plataforma que ofrece un servicio de streaming de video en vivo de Amazon) porque yo les dije ‘comunidad de idiotas’ y la única idiota soy yo. Porque falté el respeto, no di el ejemplo, hablé sin saber bajo una apreciación mía de vivencias mías y mezcle a gente que labura de eso. Cuando uno se equivoca, tiene que pedir disculpas. Hago un mea culpa”.

Eso sí, Cinthia también reflexionó sobre las agresiones que recibió por sus críticas: “Con los días hay una sola cosa que no me gustó y me puso triste. Vi amenazas heavys, que me iban a volar la tapa de las rodillas, que me iban a violar a mis hijas, que me iban a matar, y cuando entraba en los perfiles eran chicos de 13, 14 años”.

“Yo me quedé asustada. No quiero ese mundo para mis hijas ni que ellas el día de mañana amenacen a alguien, o se burlen o haya un ciberacoso. Me han dicho gorda, put.., fea. Puedo serlo o no pero me puse muy triste y se me quiebra la voz porque veía chicos muy jovencitos”.

“Te puede gustar o no mi opinión, yo me puedo equivocar, pero nunca amenazar o acosar a alguien así. Yo soy grande y manejo los medios pero hay gente que no está segura y no está bueno que nuestros hijos hablen así. Esto es para concientizar, y estemos atentos a que no vuelva a pasar. Perdón, soy un ser humano y me puedo mandar cagadas. Lo que vale es pedir disculpas”.

