Solidaridad expresa: Jujuy se destaca en donación de órganos y tejidos a nivel nacional

La provincia encabeza la tasa de donantes, indicador que considera la densidad poblacional y la eficiencia del sistema de salud en materia de procuración.

El Ministerio de Salud destacó nuevamente el carácter solidario de la comunidad de Jujuy frente a la donación de órganos y tejidos, lo que permite sumar alternativas de recuperación a personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y se encuentran en lista de espera para un trasplante.

Del mismo modo, ponderó el trabajo permanente de los equipos sanitarios públicos y privados que, en cumplimiento de los máximos estándares de calidad, llevan adelante las instancias en cada proceso.

En ese marco, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) detalló que desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) se informó recientemente que Jujuy encabeza, en los primeros meses de 2026, la tasa de donantes de órganos y tejidos por millón de habitantes la que se ubica en 8.72, superando en casi dos puntos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distrito en segundo lugar.

En Argentina, el INCUCAI gestiona esta estadística en tiempo real, registrando la evolución de donantes reales y la comparación interanual. A partir de su desempeño, destacado en años anteriores también a nivel regional, Jujuy ratifica su trabajo integral sobre donación de órganos y tejidos incluyendo la sensibilización a la población, la capacitación, la articulación con diferentes instituciones, la formación de equipos y el fortalecimiento de las capacidades en la red de salud.

Más oportunidades gracias a la donación de órganos

En las últimas jornadas, se efectuaron 4 nuevos procedimientos de ablación en la provincia, uno de ellos con carácter multiorgánico, permitiendo que más personas puedan acceder a un trasplante de órganos o tejidos. De este modo, suman un total de 21 operativos realizados en Jujuy desde inicios del año, tanto en el ámbito público como privado.

Para recordar

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.