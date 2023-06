Solidaridad con Gorriti: Tras los destrozos, llegó ayuda de otros barrios

Luego de los destrozos de la jornada de ayer en la Capital jujeña, vecinos de varios barrios llegaron a Gorriti para colaborar con la remoción de vehículos quemados, el retiro de cascotes, vidrios rotos y el despeje de las calles y veredas.

Además de los vecinos de barrio Gorriti y de otros barrios de San Salvador de Jujuy, se acercaron personal de la Municipalidad de la Capital con personal y maquinarias que se unieron para limpiar y liberar las distintas arterias del sector afectado por los disturbios ocurrido el día de ayer.

Se encontraron una gran cantidad de piedras, baldosas, vidrios rotos, chapas y un sinnúmero de elementos que se usaron los manifestantes para enfrentarse con la Policía.

En declaraciones al medio “Diario Palpalá”, la presidente del Centro Vecinal de barrio Gorriti, Laura Alejandra Cruz, agradeció la ayuda y las expresiones de solidaridad, a la vez que dio testimonio de los “ataques violentos de ayer por un grupo de personas que hicieron varios desmanes como romper vidrios de comercios, persianas, incendiaron y rompieron vehículos con cascotes”.

“Nos vimos muy afectados de manera injusta”, explicó para destacar que en Gorriti “jamás vimos cosas de esa naturaleza y todavía estamos bastante consternados”.

Agregó Cruz que “gracias a Dios, en el día de hoy tenemos el apoyo de otros centros vecinales y de la Municipalidad que se hizo presente, que nos están ayudando a limpiar todo esto. Agradecemos todo el apoyo, esta unión es lo que necesitamos hoy en día, mostrar esto, porque Jujuy, Gorriti y todos estamos en la misma: no queremos violencia, ningún ciudadano, ningún trabajador de bien va a avalar la violencia porque sabemos lo que nos cuesta. Cuando uno trabaja, sabe lo que cuesta tener un negocio, tener un auto, hacer una casa, bregamos y convocamos a todos a la paz y al diálogo”, resaltó.

El secretario del Centro de Vecinal de Luján, Matias Arrieta comentó, “estamos colaborando acá en el barrio Gorriti en el tema de la limpieza, después de todos los hechos que sucedieron ayer, somos un grupo de centro vecinales, que estamos colaborando después de ver cómo la pasaron, yo soy del barrio Luján que es un barrio un poco alejado de la Legislatura, sin embargo ayer los hechos de violencia también llegaron a nuestro sector y el sector también de Gorriti fue muy perjudicado y se pueden observar la cantidad de cascote que hay acá y los destrozos así que estamos acá colaborando nosotros para limpiar y ayudar así volver a la normalidad, lo más antes posible y llevar paz a nuestros vecino”.

También comentó “me sorprendió el grado de violencia, que no teníamos desde hace muchísimos años y volver a sentir esa inseguridad o esa intranquilidad esa sensación de que todo va a explotar no está bueno fue un día horrible, hubo autos quemados y eso no es lo que es el pueblo jujeño no es una protesta pacífica, eso es otra cosa una violencia inusitada que nos desbordo a todos y nos puso en boca de todos y la verdad que Jujuy no es eso”.

Por otra parte, la presidenta del Centro Vecinal barrio de La Merced de El Chingo, Claudia Delgado mencionó, “hoy estamos autoconvocados en esta limpieza por todo lo que pasó ayer y como pueden ver levantamos muchas piedras, chapas, vidrios, muchos vehículos quemados y me duele porque yo hace 15 años que hago mi trabajo social dentro de mi barrio y ayer me dolió en el alma ver gente herida, policías heridos, manifestantes, me dolió ver a Jujuy así, es volver otra vez a lo de antes, porque esta violencia va a generar más violencia y tenemos muchos jóvenes y muchos niños por atrás donde ellos aprenden de lo que hacemos, así que ojalá Dios no se vuelva esto, los jujeños nos merecemos vivir en paz, hemos vivido mucho tiempo con miedo y asustados y ojalá Dios quiera podamos llegar a un acuerdo”.

Para finalizar, Laura Alejandra Cruz, presidenta del Centro Vecinal de Gorriti expresó, “como es de público conocimiento nosotros ayer sufrimos ataques violentos por un grupo de personas que se trasladaban de un lado al otro e hicieron varios desmanes, como romper vidrios de comercios, persianas e incendiaron vehículos y rompieron vehículos con cascotes, nos vimos bastante afectados de manera injusta, porque en Gorriti jamás hubo un antecedente de esta naturaleza y gracias a Dios en la jornada de hoy tenemos el apoyo de algunos centros vecinales y personal de la Municipalidad que se hizo presente que no están ayudando a limpiar todo los cascotes que hay en las calles, en las veredas, así que agradecemos todo el apoyo que estamos teniendo porque esta unión es lo que nosotros necesitamos hoy en día, porque en Jujuy todos estamos en la misma y nosotros no queremos violencia, ningún ciudadano de bien, va avalar la violencia porque sabemos lo que nos cuesta, el tener un negocio, un auto, una casa, así que bregamos y convocamos a todos a la paz, al diálogo, nosotros lo que sufrimos ayer no hay antecedente acá en Gorriti vamos a cumplir 100 años de historia y jamás tuvimos estos hechos de violencia”.

Esto empezó como una lucha docente en paz que sea una causa justa, pero vimos ayer en Gorriti, vimos gente que no eran de Jujuy ni del barrio por la tonada que tenían, vimos que estaban apostadas en distintas esquinas, había como toda una organización eso se viò nosotros lo vimos. Como jujeña y vecina de Gorriti acá habían gente que no eran del barrio ni de Jujuy.