Solicitan la destitución de la intendente de Humahuaca

Siguen los reclamos de familiares por la muerte de Emanuel Vásquez joven atropellado en la ciudad de Humahuaca, hacen cargo al mal desempeño del fiscal de la causa, a la Policía y la complicidad de la intendente.

También responsabilizan a la intendente de Humahuaca Karina Paniagua, a quien señalan como una de las encubridoras de la muerte del joven por la cual le pidieron su renuncia. El reclamo también es apoyado por concejales humahuaqueños de la oposición”.

La tía de Emanuel Vásquez Magdalena Vásquez comentó, “queremos hacer un llamado a la solidaridad, a la comunidad de Humahuaca para que que sigan brindando información, que no se hagan intimidar, que no tengan miedo a represarías y sigan informando, ya que gracias a ello nos enteramos”.

También cuestionó una reunión mantenida por la intendente Paniagua con un fiscal a lo que agregó, “nos llama la atención que la intendente en horas de la tarde noche, el día martes estuvo reunida con él fiscal a puerta cerradas, porque no le llaman a declarar como corresponde el fiscal, porque la llama en horas de la tarde noche a puertas cerradas, nos llama poderosamente la atención y ya no creemos en nada, en ningún organismo de Humahuaca, están todos podridos, la Municipalidad, la Policía, el fiscal que no estuvo haciendo su trabajo como corresponde, porque saco un comunicado para la Municipalidad con el nombre incorrecto, no tiene interés, es ineficaz, está trabajando muy mal el fiscal”.

Sobre el caso comentó, “a Emanuel lo asesinan sobre la ruta nacional número 9 a altura de del barrio Santa Rosa el día sábado 2, lo atropella una camioneta conducida por un alto funcionario, un tal Escobar y la camioneta pertenencia a la Municipalidad de Humahuaca y a bordos iban más, suponemos que eran otros funcionarios, luego es atropellado por otro vehículo, una Kangú gris la cual se da a la fuga, sabemos que iban juntos de fiesta en fiesta”.

Luego agregó Vásquez en relación al otro rodado, “pedimos a la comunidad de Hornaditas, San Roque y Uquía que den información, saben dónde estuvo guardada la Kangú, porque no hablan o no se presentan, no tengan miedo a la represalias, no saben lo que es el dolor de una madre, de un padre y de una familia, porque mi sobrino Emanuel se crio sin un padre, mis papás, sus abuelos se hicieron cargo y ahora su hijo también tiene que pasar por las mismas, sin un amor de padre y esta vez cruelmente arrebatado, la peor muerte que le pudieron dar porque se dieron a la fuga, son asesinos, no han tenido moral, han faltado a sus funciones, no son humanos”.

Asimismo expresó, “han encubierto todo, han tergiversado información desde un primer momento no dieron a conocer de que era una camioneta y un auto blanco que venía en otro sentido, la Policía con los funcionarios, quienes más estuvieron planificando durante más de 12 horas, porque Emanuel fue muerto a las 20 horas del día sábado 2 y recién la familia se entera a las 8 de la mañana, son 12 horas planificando, supuestamente dice la policía que no tenía su documento y en casa nosotros no encontramos su documento y ellos aluden que no tenía identificación pero la familia y amigos estuvieron llamando durante varias horas, entonces porque no atendieron, claro necesitaban tiempo para seguir encubriendo a estos asesinos, la intendenta dice que no sabe nada que no maneja redes sociales, dice que hasta el día martes recién ella se entera y es mentira debe haber sido partícipe o dónde estaba y quien en los tiempos actuales con la tecnología no se va a enterar de lo que pasa en su pueblo”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ