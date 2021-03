Soledad Pastorutti se lució en la tapa de la revista “Vogue”

La cantante argentina protagonizó la portada de la importante publicación en su edición para México. Con un look diferente al habitual, habló de sus orígenes, su nuevo disco y sus futuros planes.

En la entrevista con la reconocida publicación, “La Sole” recordó su Consagración del Festival de Cosquín con tan sólo 16 años, ese hito que la llevó a renovar el folclore nacional y a convertirse en una estrella.

“El folclore no era música de nuestras edades, y estoy super orgullosa de lo que logró esa nena cuando se subió a ese escenario. No me lo puedo creer, me emociono porque siento que llegué a una meta muy interesante en mi carrera, que no es final, porque todavía no logré sacar mi mejor disco, ni ofrecer mejor concierto o lo que quiero lograr con la música de raíz sudamericana hacia Latinoamérica. Todavía estoy en esa búsqueda, aunque cada vez más parada en un lugar un poco más firme”, contó Soledad.

Al hacer un balance de su vida y su carrera, indicó: “Cuando intenté mirar demasiado al resto me frustré y no hice las cosas bien. Yo vivo a mi ritmo, no al de los demás. A los 39 no me respondía la voz, todo lo pujante que fui se me apagó en pocos meses”.

“Hice terapia. Descubrí que no me había valorado lo suficiente, era miedo. Estaba convencida de que quería dar un paso más allá, pero no sabía si podía lograrlo. Fue difícil ubicarme en un mapa tan femenino, porque siempre fui una mujer aguerrida. Nadie me frenó. Sentí que para las guerreras de hoy yo era como una persona que había quedado en otra época, también por el género musical”, sostuvo.

Y manifestó: “Estoy recuperando mi seguridad. Desde chiquita siempre quise caerle bien a todo el mundo, cuando el cantar pasó por lo estético me sentí, en un momento, la pueblerina. La niña del interior que llegó a tener éxito se dio cuenta que había gente que la miraba como un bicho raro. Hasta que un amigo me empezó a ayudar y ahora disfruto de las entregas de premios, del juego; de darme cuenta que no porque un día me ponga un tacón alto y vestido voy a dejar de La Sole”.

“Quiero llegar algún día a México. Admiro su cultura musical. Quiero convertirme en una especie de Rocío Durcal de estos tiempos. A largo plazo, mantenerme en el tiempo. Seguir haciendo lo que me gusta y disfrutarlo como hoy. Aunque mi felicidad está más allá de lo artístico que, como dice mi amigo Alejandro Lerner: ‘El eco de la gloria queda en un placard’. Me encantaría tener 20 Grammys más, pero no a cambio de que mis hijas no jueguen conmigo”, aseguró.

(Cadena3)