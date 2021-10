SOEA: Denunciaron diversas irregularidades en la reelección de la lista Blanca

Durante la mañana de este miércoles en las instalaciones del Círculo de Ajedrez en la ciudad de San Pedro de Jujuy se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de la lista Verde en referencia a las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de La Esperanza donde manifestaron que hubo muchas irregularidades en la elección y reelección de la lista Blanca.

El apoderado José Laguna comentó, “está conferencia de prensa es por el tema de público conocimiento sobre el sindicato de La Esperanza en el cual estoy de apoderado de la lista Verde y queríamos explicar las cosas que han sucedido en el tema electoral, tanto con la Junta Electoral y la lista Blanca”.

Agregando Laguna, “por ello tenemos presente al compañero Rafael Nieva qué representa la lista como secretario general y el asesor Lucas de la parte legal, más haya de explicar lo que lo ha sucedido en la asamblea porque ha habido muchas negligencias por parte de la Junta y que la gente sepa que ha habido muchas falencias desde el primer momento en que se organizó la asamblea y no está nada claro, la lista Blanca se proclaman como ganadores pero ellos tienen muchas falencias hacia la lista de nosotros y para eso está el doctor que va a explicar todo lo que ha ocurrido, queremos que la gente se entere y sepa todo lo que ha pasado hasta el momento”.

El abogado Lucas Vera mencionó, “como lo menciono el apoderado hubo diversas irregularidades en el proceso de la supuesta reelección de la lista Blanca la cual no es así por las razones que vamos a explicar, no se respetaron derechos fundamentales, tanto de la Ley de Asociaciones Sindicales qué es la ley nacional que rige todo el tema de los sindicatos como es el estatuto del propio sindicato SOEA. Algunos de los derechos que se violaron son los derechos más fundamentales como la libertad sindical, que está consagrado en los primeros artículos de esta ley, justamente en los artículo 4, 5, 6, y 7 se dan los derechos que todos los trabajadores tienen dentro del ejercicio de su profesión y de la afiliación a un sindicato, de poder ejercer libremente sus derechos, de afiliarse a los sindicatos y de elegir a sus representantes, que haya transparencia en la elección y democracia para que puedan ser representados, para que puedan elegir o postularse para cargos, pero todos esos derechos se vieron violados ya que desde un primer momento se vio una convivencia entre la Junta Electoral elegida justamente violando esas normas de derecho, con el fin de ponerse de acuerdo con la lista Blanca, para dejar de lado los requisitos que eran presentados por nuestra parte”.

Seguidamente detalló, “durante ese tiempo nosotros hemos cumplido con todos los requisitos en tiempo y forma que fueron establecidos, incluso se nos hizo una observación y resoluciones en las cuales se nos hacía observaciones sobre la presentación de la planilla prontuarial las cuales hemos presentado certificados y papeles legales del trámite que se estaba estableciendo, tampoco se respetaron los plazos establecidos en el estatuto, el artículo 56 del estatuto nos dice que en caso de que haya deficiencia en la presentación se nos tiene que dar el plazo de 3 días para poder rectificar el cual no nos fue concedido porqué hemos rectificado durante ese plazo y hemos presentado todos los requisitos con planilla prontuarial de todos los candidatos, la firma y hemos cumplido con los requisitos del cupo femenino en el plazo establecido, pero se negaron a recibirlo, los horarios no eran respetados, no había nadie en el gremio para recibir cuando justamente uno de los derechos es que cada presentación que nosotros queramos hacer tiene que ser sí o sí recibida por la Junta y se tiene que emitir una resolución en base a eso, las resoluciones que se han dictado han sido de resoluciones infundadas, es decir carentes de fundamento jurídicos, solamente decían no están presentados los requisitos, por lo tanto se le da lugar a lo que dice la lista Blanca sin fundamento alguno, cualquier resolución nunca puede tener ese carácter y como estamos diciendo hubo muchas cosas que no sé respetaron por lo tanto en el Ministerio de Trabajo al presentar todo estos fundamentos obviamente nos hicieron lugar estando al tanto de todas las irregularidades y negativa para recibir las cosas por lo que nos recibieron toda la documentación y nuestra presentación en el Ministerio y eso va a Buenos Aires para la resolución final, por lo tanto hasta que no haya una resolución del Ministerio de Trabajo, no se puede declarar, que ha sido resuelta y por lo tanto no se puede dar la proclamación de la lista Blanca como ganadora”.

Luego agregó el profesional, “las presentaciones legales donde nosotros fundamentamos todas las irregularidades que se hicieron las hicimos en el Ministerio de Trabajo ya que acá no sé respeto al proceso, no se nos daba lugar a cada uno de los planteos que hicimos entonces en el Ministerio de han tomaron estos reclamos y estamos a la espera de la resolución para poder actuar en la vía correspondiente más adelante”.

El secretario general de la lista Verde Rafael Nieva expresó, ”estamos acá brindando la información para sacar la duda a los compañeros que no hay ninguna lista ganadora hasta el momento, cómo dice el asesor hasta que no haya ninguna resolución de parte del Ministerio de Trabajo que quede bien en claro, porque los compañeros quieren que haya elecciones y ahí se va a definir quiénes van a ser los candidato por eso queremos aclarar, públicamente al pueblo de La Esperanza y de San Pedro, a los trabajadores, a la familia que quede bien en claro que hasta que no haya ninguna resolución de parte del Ministerio de Trabajo, no hay ganadores, porque la lista Blanca con Sergio Juárez manipulo todo esto para impedir que haya elecciones por eso salimos a aclarar y quede bien en claro que el único responsable de todo es Sergio Juárez”.

Agregando finalmente el gremialista, “ellos no quieren ir a elecciones porque saben que van a perder y está claro por lo que hemos escuchado, la gente no se siente representada, ellos ya hace 8 años están en el gremio, pero sentimos que nos cuesta trabajar, muchos son contratista y no hay representación por parte de ellos, la gente busca el cambio y quiere un cambio, porque dentro de todo se está trabajando pero la parte de socio trabajador cada vez tiene menos recursos en el sentido que hay menos trabajo y más trabajo para tercerizados, no nos sentimos representado por dicha gente, estuvimos casi 3 año y medio con un sueldo miserable recién ahora se mejoró pero tuvimos que aguantar 2 año y medio no nos sentimos representados por ese lado”.