Sin filas: En junio, se otorgaron más de 30 mil turnos no presenciales para servicios de Salud en la provincia

A través de las diferentes modalidades vigentes se resuelve la solicitud para la atención en efectores del sistema público.

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través del Centro Único de Gestión de Pacientes, destacó el avance sostenido de las diferentes modalidades no presenciales vigentes para la entrega de turnos en servicios públicos permitiendo optimizar tiempos, reducir traslados para este trámite y los costos que implican para las personas y agilizar gestiones, cumpliendo con los ejes del Plan Estratégico de Salud II.

De este modo, con eje en la accesibilidad de la comunidad, los turnos para las consultas asistenciales gratuitas se otorgan a través del Call Center 0800 para hospitales y puestos de salud, CAPS, CIC y Nodos de toda la provincia; vía WhatsApp para nueve hospitales a la fecha y por correo electrónico para especialidades médicas en centros de mayor complejidad, gestión administrativa que se inicia en el CAPS donde la persona recibe atención.

Las diferentes estrategias no presenciales del sistema público de Salud de Jujuy han permitido, por ejemplo, solo en el mes de junio, otorgar un total de 30.163 turnos: 14.277 desde Call Center; 12.910 a través de WhatsApp y 2.976 vía Gestión de Especialidades. Estos datos dan cuenta de mejoras sustanciales en la gestión de servicios y se traduce también, en el mismo periodo, en la respuesta efectiva a un total de 1640 personas por día, quienes obtuvieron sin trasladarse ni realizar fila presencial, el turno requerido para su situación de salud.

En todos los casos, las herramientas disponibles se desarrollaron y se concretan gracias al trabajo de los propios equipos de Salud de la provincia, es decir, Centro Único de Gestión de Pacientes, Unidad de Informática, áreas de Gestión de Pacientes, Administración y Estadísticas hospitalarias y de efectores de primer nivel de atención.

Sin filas: cómo solicitar turnos para la atención en el sistema público

• Call Center: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas

• WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:

. Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas

. Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas

. Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas

. Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas

. Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas

. Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas

. Hospital Pablo Soria – San Salvador de Jujuy: 388 4042734 lunes a viernes 7 a 11 horas

. Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas

. Hospital Zegada – Fraile Pintado: 388 4042794 lunes a viernes 6.30 a 12 horas

• Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención